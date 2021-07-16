В Україні набрали чинності нові норми мовного закону: перелік

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook.



Які норми діють відсьогодні:

всі культурно-мистецькі заходи мають проводитися державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід усіх заходів має відбуватися українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися перекладом;

інформаційні матеріали про культурно-мистецькі заходи і квитки на них мають виготовлятися державною мовою. Використання інших мов допускається, якщо текст буде не більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст державною мовою.

всі вистави іншою мовою в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою

мовою музейної справи та виставок є державна мова. Вся інформація має подаватися українською мовою. Дублювання іншою мовою дозволяється, але на умовах пріоритетності державною мовою. Це стосується оголошень, квитків, інформаційної продукції тощо;

мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є державна мова. Іншою мовою може здійснюватися обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства;

мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. Фільми, створені іноземною мовою, демонструються, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Демонстрування іноземних фільмів мовою оригіналу з субтитрами державною мовою дозволяється в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалів;

українські видавці зобов’язані видавати державною мовою не менше 50 відсотків усіх виданих упродовж року назв книжкових видань, а частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні, має становити не менше 50 відсотків.

16 липня розпочинається реєстрація на іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та осіб, які хочуть отримати громадянство України. Перші іспити розпочнуться вже 19 липня.