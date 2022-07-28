Про це Гітанас Науседа сказав під час виступу у Верховній Раді України сьогодні, 28 липня.

"Ми добре усвідомлюємо загрозу, яку становлять імперські амбіції Росії для всього регіону. Ми не можемо дозволити собі повторювати старі помилки. Литва продовжить працювати з партнерами та союзниками, щоб зберегти західну зосередженість, забезпечити довгострокову підтримку України й обмежити здатність РФ продовжити цю війну", – сказав Науседа.

Президент Литви додав, що його країна і далі надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу, а також сприятиме посиленню санкцій проти РФ.

"Ми чітко бачимо, що рішень щодо санкцій і військової підтримки, якими б важливими вони не були, – недостатньо. Тому ми будемо прагнути до подальшого посилення санкцій, забезпечення їх ефективної реалізації, а також до зменшення залежності всієї Європи від російських енергоресурсів . Фінансові потоки, які допомагають РФ фінансувати цю війну, мають бути заблоковані", – наголосив Науседа.

Зазначимо, що свою промову у Верховній Раді Гітанас Науседа розпочав українською мовою. Він наголосив, що сміливість українців, які борються за виживання своєї держави та нації, – неперевершена, і розголос про їхні подвиги шириться по всьому світі.

"Тисячі разів ви доводили, що гідні імені своїх доблесних пращурів. Немає сьогодні в Європі більшої такої палкої та відданої любові в грудях до Батьківщини, з якою щоранку прокидаються захисники власної свободи. Я прибув сюди, до столиці вільної і незалежної держави Україна, щоб подякувати вам за те, що ви так рішучен бороните свою незалежність і так яскраво подаєте приклад усім нам. Ваша боротьба – це також і наша боротьба, литовців. Це нагадує нам часи, коли ми разом боролися проти спільного ворога. Сьогоднішні перемоги вашої зборї – ніби віддзеркалення тріумфу легендарного полководця і гетьмана Костянтина Острозького під Оршею. І коли українська артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта мужньо йде в бій, литовці пишаються цим як здобутками своїх кровних родичів", – сказав Науседа.

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