Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що церемонія вручення відбулось у Верховній Раді. Науседа також додав, що ця нагорода належить Зеленському та всьому народу України.

"Ця найвища литовська державна нагорода символізує історичну єдність наших народів, спільну боротьбу та перемоги", – заявив президент Литви під час виступу на урочистій частині пленарного засідання Верховної Ради.

Науседа також подякував українцям за рішучу оборону своєї незалежності, чим українські воїни подають яскравий приклад усім іншим.

"Ваша боротьба – це також і наша боротьба, литовців. Це нагадує нам часи, коли ми разом боролися проти спільного ворога", – наголосив він.

Президент Литви також наголосив, що наразі дуже важливо для кожного чітко обрати сторону правди й не намагатися всидіти на двох стільцях.

"Литва давно вибрала своїх друзів і ніколи їх не зрадить!" – твердо заявив Науседа.

"Це не було для наших держав політикою – це відображає однаково сильну волелюбність наших народів. Народів, які йшли і йдуть разом європейською історією", – прокоментував Володимир Зеленський.

Він зокрема подякував литовському президенту та всьому народу його країни за героїчну підтримку України.

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