Історичний максимум. 86% українців за вступ у ЄС та 83% - у НАТО, - опитування
Підтримка вступу у НАТО та Європейський Союз зараз найвища за всю історію незалежності України
Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1-2 жовтня 2022 року.
86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.
Майже на такому ж рівні й підтримка вступу в НАТО: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, проти – 4%, не проголосували б 9%. У червні 2022 підтримували вступ до Альянсу 76%.
Відзначимо, що участь в опитуванні взяло населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 2000 респондентів. Терміни проведення: 1-2 жовтня 2022 р.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.5
Купівля 40.5Продаж 41.45
-
EUR
Купівля 39.09Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе