Історик Поліщук пояснив, чому ХАМАС можна порівняти з ІДІЛом

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ми бачимо, що ХАМАС присутній не тільки в Газі, а й в Юдеї і Самарії. Проте через те, що Ізраїль все-таки проводить постійні чистки на цих територіях він не дає їм там розгулятися, бо чим була дуже небезпечна Газа, бо ХАМАС мав там необмежену владу і можливість все, що завгодно робити і ці всі укріплення підземні комплекси вони їх робили роками", - розповів історик.

Поліщук нагадав, що Ізраїль проводить бомбардування та не може розв'язати проблему цієї підземної оборони ХАМАСу.

"Якщо Ізраїль буде контролювати сектор Гази, навіть якщо там якісь ХАМАСівці залишаться і хтось буде підпільно проникати, це вже не буде мати таких наслідків, не буде ракетних обстрілів та пропаганди, яка була у цих школах, коли дітей виховували в ненависті до євреїв і вони єдине про що мріяли - це вбивати", - сказав політичний оглядач.

Він порівняв ХАМАС з ІДІЛом.

"Коли ІДІЛ лишився без території, коли були вибиті військові, які керували цим ІДІЛом, лишилися лише ідейні. Тоді ІДІЛ перестав нести загрозу, так само і Хамас, він потрошки лишившись цієї території деградує і перетвориться на одну із великої кількості ворогуючих між собою угруповань ісламістів", - додав Поліщук.