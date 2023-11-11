Історик Поліщук пояснив, чому ХАМАС можна порівняти з ІДІЛом
Історик та політичний оглядач Вадим Поліщук розповів, чому порівняв ХАМАС з ІДІЛом
Про це він сказав в етері Еспресо.
"Ми бачимо, що ХАМАС присутній не тільки в Газі, а й в Юдеї і Самарії. Проте через те, що Ізраїль все-таки проводить постійні чистки на цих територіях він не дає їм там розгулятися, бо чим була дуже небезпечна Газа, бо ХАМАС мав там необмежену владу і можливість все, що завгодно робити і ці всі укріплення підземні комплекси вони їх робили роками", - розповів історик.
Поліщук нагадав, що Ізраїль проводить бомбардування та не може розв'язати проблему цієї підземної оборони ХАМАСу.
"Якщо Ізраїль буде контролювати сектор Гази, навіть якщо там якісь ХАМАСівці залишаться і хтось буде підпільно проникати, це вже не буде мати таких наслідків, не буде ракетних обстрілів та пропаганди, яка була у цих школах, коли дітей виховували в ненависті до євреїв і вони єдине про що мріяли - це вбивати", - сказав політичний оглядач.
Він порівняв ХАМАС з ІДІЛом.
"Коли ІДІЛ лишився без території, коли були вибиті військові, які керували цим ІДІЛом, лишилися лише ідейні. Тоді ІДІЛ перестав нести загрозу, так само і Хамас, він потрошки лишившись цієї території деградує і перетвориться на одну із великої кількості ворогуючих між собою угруповань ісламістів", - додав Поліщук.
- Раніше Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що на півночі Синайського півострова складна безпекова ситуація, там діє ІДІЛ, тому Єгипет до кінця не контролює ці території.
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