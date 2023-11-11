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Історик Поліщук пояснив, чому ХАМАС можна порівняти з ІДІЛом

11 листопада, 2023 субота
20:29
Війна в Ізраїлі сектор Газа

Історик та політичний оглядач Вадим Поліщук розповів, чому порівняв ХАМАС з ІДІЛом

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ми бачимо, що ХАМАС присутній не тільки в Газі, а й в Юдеї і Самарії. Проте через те, що Ізраїль все-таки проводить постійні чистки на цих територіях він не дає їм там розгулятися, бо чим була дуже небезпечна Газа, бо ХАМАС мав там необмежену владу і можливість все, що завгодно робити і ці всі укріплення підземні комплекси вони їх робили роками", - розповів історик.

Поліщук нагадав, що Ізраїль проводить бомбардування та не може розв'язати проблему цієї підземної оборони ХАМАСу.

"Якщо Ізраїль буде контролювати сектор Гази, навіть якщо там якісь ХАМАСівці залишаться і хтось буде підпільно проникати, це вже не буде мати таких наслідків, не буде ракетних обстрілів та пропаганди, яка була у цих школах, коли дітей виховували в ненависті до євреїв і вони єдине про що мріяли - це вбивати", - сказав політичний оглядач.

Він порівняв ХАМАС з ІДІЛом.

"Коли ІДІЛ лишився без території, коли були вибиті військові, які керували цим ІДІЛом, лишилися лише ідейні. Тоді ІДІЛ перестав нести загрозу, так само і Хамас, він потрошки лишившись цієї території деградує і перетвориться на одну із великої кількості ворогуючих між собою угруповань ісламістів", - додав Поліщук.

  • Раніше Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що на півночі Синайського півострова складна безпекова ситуація, там діє ІДІЛ, тому Єгипет до кінця не контролює ці території.  
Ізраїль
Палестина
ІДІЛ
Сектор Гази
Хамас
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