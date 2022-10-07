English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Історія Монро, Єлизавети ІІ та комедія про атомну катастрофу: що дивитись на вихідних
Огляд

Історія Монро, Єлизавети ІІ та комедія про атомну катастрофу: що дивитись на вихідних

Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2022 п'ятниця
10:56
Культура що дивитись на вихідних

У центрі сюжету премʼєр цього тижня – жінки, що вражають своєю силою, відвагою, розумом та талантом: культова зірка Мерилін Монро, улюблениця свого народу королева Єлизавета, бесстрашні та відважні жінки агоджі та талановий підліток, яка має врятувати людство  

"Білявка" 

На Netflix

Секс-символ 1950-х Мерилін Монро досі не залишає нікого байдужим. Нова психологічна драма від режисера Ендрю Домініка – це сміливе переосмислення життя актриси, яка чи не найдовше за всіх зірок залишає за собою звання ікони стилю та втілення жіночності. 

"Білявка" - це історія особистого життя легенди Голлівуду, яка почалась зі складного дитинства. Психічно хвора мати, прийомна сімʼя, а потім — зміна справжнього імені на псевдонім Мерилін Монро та зйомки в стилі пін-ап. 

Фільм на межі фактів і вигадок заснований на романі-бестселері Джойс Керол Оут та розповідає про ціну, яку Мерилін Монро довелося заплатити за свою славу.

Роль Мерилін виконала кубинсько-іспанська акторка Ана де Армас. Одним з продюсерів стрічки виступив Бред Пітт.

"Королева Єлизавета II: Її славне правління"

У кінотеатрах з 6 жовтня 

Документальна стрічка про Єлизавету II, яка правила 70 років і сім місяців – найдовше з британських монархів, розповість про життя та діяльність королеви. Фільм розкаже про роль Єлизавети II, яка своєю гідністю здобула прихильність всього світу. Вона є фігурою сили та витривалості, вона та, про кого обʼєктивно і не пафосно кажуть "епоха".

Стрічка пояснює, яку роль грала Єлизавета II у світі, де інститут монархії не мав колишньої ваги та впливу. Фільм показує історію королеви крізь тріумфи, скандали та особисті втрати.

"Прибулець з майбутнього"

У кінотеатрах з 6 жовтня 

Французький режисер Франсуа Декрак спробував пожартувати над катастрофою на атомній електростанції. Сюжет його фантастичної комедії про апокаліпсис доволі банальний. Після аварії на атомній електростанції половина людства вимерла. Екологічна катастрофа найближчим часом знищить і другу половину людей.

Щоб попередити трагедію, хлопець на прізвисько Візитер з 2555 року здійснює подорож у минуле і повертається у 21 століття. Він прагне завадити апокаліпсису і врятувати людство, а тому виходить на доньку директора станції та на її батька. Однак не все так просто, адже на самого Візитера полює організація, яка чомусь хоче залишити все, як є.

У контексті нинішніх новин можна обуритись комедії про катастрофу на АЕС, а можна сприйняти її як ще один (хоч і ненавмисний) ляпас Путіну у відповідь на його погрози застосувати ядерну зброю.

"Королева-воїн" 

У кінотеатрах з 6 жовтня 

"Королева-воїн" – це історична драма про сміливих та сильних жінок, які у 18-19 століттях виборювали власну незалежність в королівстві Дагомея. В основі фільму – реальна історія агоджі — загону воїнів, до якого входили виключно жінки. 

Воїтельки звільнили одноплемінниць із рабського поневолення місцевої імперії Ойо та відважно захищали своє західноафриканське королівство від ворога. Адже зло не полишило мрії про реванш і, отримавши підтримку європейської імперії, почало збирати війська.

"Хроніки Веспер"

У кінотеатрах з 6 жовтня 

Ще одна премʼєра, в центрі якої, — катастрофа людства. Настають нові темні віки. Люди масово інвестували в генні технології, утім запобігти екологічній катастрофі так і не змогли. Винайдені самими людьми віруси втекли, знищивши рослини, тварин та значну кількість людей. Катастрофа розділила суспільство на олігархічну еліту, яка процвітає, та людей, які борються за виживання. 

Головна героїня фільму - 13-річна дівчинка Веспер, яка живе в будинку в лісі зі своїм прикутим до ліжка батьком. Одного разу Веспер зустрічає жінку, яка змусить її використати свій розум, силу та здібності до біохакерства, щоб змінити життя.

Інші

Фільм знову демонструють у кінотеатрах — з 6 жовтня

Події містичного трилера, знятого 2001 року, з Ніколь Кідман у головній ролі розгортаються наприкінці другої світової війни. Грейс з двома дітьми живе у віддаленому від усіх будинку та чекає на повернення чоловіка з фронту. Їхні діти страждають на дивну хворобу та потребують особливої уваги: вони не можуть перебувати на прямому денному світлі. Їм потрібна постійна пітьма. 

У будинку зʼявляється сімʼя нових слуг, які, як здається Грейс, поводяться дивно. Разом з їхньою появою в домі починаються коїтися підозрілі речі.

Стрічка пройшла ремастерінг.

Статті
Новини
Кіно
кінець світу
Читайте також:
5 жовтня, 2022 середа
Херсонщина і Харківщина змагаються у темпах звільнення. Карта бойових дій 1–4 жовтня
Марія Захарова
5 жовтня, 2022 середа
МЗС Казахстану викликало посла РФ через висловлювання Захарової стосовно дипломата з України
Роман Костенко
5 жовтня, 2022 середа
Імовірно, що ядерна зброя може бути використана на територіях, які ми звільняємо, - полковник СБУ Костенко
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.18
    Купівля 40.18
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 38.99
    Продаж 40.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
7 жовтня
11:37
Михайло Подоляк, Офіс президента
Меркель заявила, що без РФ "не буде міцного миру": у Зеленського відповіли
11:37
Роберта Метсола
Україні потрібні танки і країни-члени можуть їх надати, - голова Європарламенту
11:24
Сумщина
Росіяни ввечері й уранці обстріляли Сумщину: пошкоджено будинок культури, адмінбудівлю
11:13
Стівен Кінг
"Забирайся з України!": Стівен Кінг від імені всього світу звернувся до Росії
11:09
Українські воїни звільнили село Греківка Луганської області
Українські воїни звільнили село Греківка Луганської області
11:06
Анонс
війна та волонтери
Як родини Фінляндії допомагають українським воїнам
11:05
Путін
"Страх без поваги": джерела у Кремлі та уряді РФ заявляють, що Путін вже не попереджає про свої рішення, - росЗМІ
11:02
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
10:52
Ексклюзив
Сергій Згурець
Далекобійні системи та авіація ЗСУ є важливими складовими для перелому спротиву окупантів на правобережжі Дніпра, - Згурець
10:51
Хабарі та майно власника російського паспорта Богдана Львова
10:49
На фото: співак JULIK
Переоцінка цінностей через війну: співак Julik презентував нову пісню
10:48
Ексклюзив
сільське господарство, фермерство, урожай
Війна призвела до реформування українського сільського господарства, - нардеп Соломчук
10:47
Миколаїв, обстріли
Миколаїв атакували російській дрони, по області гатили з літаків: постраждали дві людини
10:42
Втрати окупантів
Близько 350 окупантів, 17 танків, 10 дронів і гелікоптер: втрати РФ за добу
10:37
Оновлено
Запоріжжя
Окупанти завдали удару по Запоріжжю: ракета впала у двір багатоповерхівки, є руйнування та постраждалі
10:25
OPINION
Віталій Портников
Путін відзначає ювілей в умовах політичного фіаско
10:24
На фото вертоліт Ка-52
На Півдні ППО збила ударний вертоліт росіян "Алігатор"
10:22
Юлія Тимошенко
На тлі ікон та українського прапора: Тимошенко похизувалась, як їсть пиріжок з McDonaldʼs
10:19
ЗАЕС окупанти
Росіяни вкрали печатку ЗАЕС
10:16
СБУ показала покинуту позицію окупантів
"Ділили стіл і сон зі свинями": СБУ показала покинуту позицію окупантів на Херсонщині
10:06
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Південь зараз більше потрібен росіянам, ніж інші напрямки, - полковник СБУ Костенко
09:56
прапор України
Над Великою Олександрівкою на Херсонщині підняли український прапор
09:54
На фото: постер фествалю All About Freedom Festival
На кінофестивалі у Польщі покажуть фільми про війну в Україні
09:52
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 12
09:44
Російська міна
На Ізюмщині жінка отримала поранення, наступивши на міну: жителів просять не наражати себе на небезпеку
09:35
Полтава
На Полтавщині проводитимуть навчання: буде чути постріли та польоти квадрокоптерів
09:34
діти війна
Кількість поранених дітей за час повномасштабної війни РФ проти України зросла до понад 789
09:15
долар
Курс валют сьогодні: вартість долара та євро в обмінниках
09:14
Таїланд
У Таїланді колишній поліцейський напав на дитсадок, загинуло 23 дитини
09:06
знешкодили бомбу сапер
На Київщині 7 жовтня проведуть навчання саперів і знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети
08:54
OPINION
Микола Княжицький
Україна відмовилася підтримати США
08:45
Президент США Джо Байден
Байден: застосування ядерної зброї Путіним є найбільшою загрозою після Кубинської ракетної кризи
08:44
Нікопольщина
Росіяни вдарили по Нікополю майже 40 снарядами: пошкоджено будинки, підприємство, електромережі
08:29
російські війська окупанти
У Сватовому окупанти замінували інфраструктуру та вивозять медобладнання, а в Кадіївці знищують архіви й документи, - Гайдай
08:24
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
Росіяни за добу вбили двох мирних мешканців Донеччини, ще 7 поранили
08:22
ЗСУ
Сили оборони відбили атаки противника в районах 9 населених пунктів
08:04
Нацрада
На українському телебаченні транслюватимуть іще сім іноземних мовників: перелік
08:01
Ексклюзив
легендарний льотчик Матуляк
Герої України. "Хоронили тричі": легендарний льотчик Матуляк першим прийняв бій з окупантами, знищуючи колони з Криму 
07:18
мобілізація
На окуповану Донеччину прибули 500 відмобілізованих злочинців для підсилення росармії, - Генштаб ЗСУ
07:15
Гаубиця Caesar
Франція розглядає можливість передачі Україні нових гармат Caesar
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV