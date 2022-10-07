"Білявка"

На Netflix

Секс-символ 1950-х Мерилін Монро досі не залишає нікого байдужим. Нова психологічна драма від режисера Ендрю Домініка – це сміливе переосмислення життя актриси, яка чи не найдовше за всіх зірок залишає за собою звання ікони стилю та втілення жіночності.

"Білявка" - це історія особистого життя легенди Голлівуду, яка почалась зі складного дитинства. Психічно хвора мати, прийомна сімʼя, а потім — зміна справжнього імені на псевдонім Мерилін Монро та зйомки в стилі пін-ап.

Фільм на межі фактів і вигадок заснований на романі-бестселері Джойс Керол Оут та розповідає про ціну, яку Мерилін Монро довелося заплатити за свою славу.

Роль Мерилін виконала кубинсько-іспанська акторка Ана де Армас. Одним з продюсерів стрічки виступив Бред Пітт.

"Королева Єлизавета II: Її славне правління"

У кінотеатрах з 6 жовтня

Документальна стрічка про Єлизавету II, яка правила 70 років і сім місяців – найдовше з британських монархів, розповість про життя та діяльність королеви. Фільм розкаже про роль Єлизавети II, яка своєю гідністю здобула прихильність всього світу. Вона є фігурою сили та витривалості, вона та, про кого обʼєктивно і не пафосно кажуть "епоха".

Стрічка пояснює, яку роль грала Єлизавета II у світі, де інститут монархії не мав колишньої ваги та впливу. Фільм показує історію королеви крізь тріумфи, скандали та особисті втрати.

"Прибулець з майбутнього"

У кінотеатрах з 6 жовтня

Французький режисер Франсуа Декрак спробував пожартувати над катастрофою на атомній електростанції. Сюжет його фантастичної комедії про апокаліпсис доволі банальний. Після аварії на атомній електростанції половина людства вимерла. Екологічна катастрофа найближчим часом знищить і другу половину людей.

Щоб попередити трагедію, хлопець на прізвисько Візитер з 2555 року здійснює подорож у минуле і повертається у 21 століття. Він прагне завадити апокаліпсису і врятувати людство, а тому виходить на доньку директора станції та на її батька. Однак не все так просто, адже на самого Візитера полює організація, яка чомусь хоче залишити все, як є.

У контексті нинішніх новин можна обуритись комедії про катастрофу на АЕС, а можна сприйняти її як ще один (хоч і ненавмисний) ляпас Путіну у відповідь на його погрози застосувати ядерну зброю.

"Королева-воїн"

У кінотеатрах з 6 жовтня

"Королева-воїн" – це історична драма про сміливих та сильних жінок, які у 18-19 століттях виборювали власну незалежність в королівстві Дагомея. В основі фільму – реальна історія агоджі — загону воїнів, до якого входили виключно жінки.

Воїтельки звільнили одноплемінниць із рабського поневолення місцевої імперії Ойо та відважно захищали своє західноафриканське королівство від ворога. Адже зло не полишило мрії про реванш і, отримавши підтримку європейської імперії, почало збирати війська.

"Хроніки Веспер"

У кінотеатрах з 6 жовтня

Ще одна премʼєра, в центрі якої, — катастрофа людства. Настають нові темні віки. Люди масово інвестували в генні технології, утім запобігти екологічній катастрофі так і не змогли. Винайдені самими людьми віруси втекли, знищивши рослини, тварин та значну кількість людей. Катастрофа розділила суспільство на олігархічну еліту, яка процвітає, та людей, які борються за виживання.

Головна героїня фільму - 13-річна дівчинка Веспер, яка живе в будинку в лісі зі своїм прикутим до ліжка батьком. Одного разу Веспер зустрічає жінку, яка змусить її використати свій розум, силу та здібності до біохакерства, щоб змінити життя.

Інші

Фільм знову демонструють у кінотеатрах — з 6 жовтня

Події містичного трилера, знятого 2001 року, з Ніколь Кідман у головній ролі розгортаються наприкінці другої світової війни. Грейс з двома дітьми живе у віддаленому від усіх будинку та чекає на повернення чоловіка з фронту. Їхні діти страждають на дивну хворобу та потребують особливої уваги: вони не можуть перебувати на прямому денному світлі. Їм потрібна постійна пітьма.

У будинку зʼявляється сімʼя нових слуг, які, як здається Грейс, поводяться дивно. Разом з їхньою появою в домі починаються коїтися підозрілі речі.

Стрічка пройшла ремастерінг.