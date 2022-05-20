Історія насильства Росії в Україні жахлива. Виключення її з Ради Європи було правильним рішенням, - Генсек РЄ

Про це Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила на сьогоднішньому засіданні міністрів закордонних справ країн - членів Ради Європи у Турині.

"Я на власні очі бачила руйнування і страждання, викликані жорстокою агресією Росії, яка, на жаль, триває. Ніколи не забуду Бородянку та Ірпінь. Історія насильства жахлива: це не що інше як зґвалтування, катування та вбивства мирних жителів і комбатантів, жінок і чоловіків, дівчат і хлопців. Все це підтверджує нам, що рішення про виключення Росії з Ради Європи було правильним. Ця країна не тільки порушила статут нашої організації, а й відкидає цінності та принципи, які вона має захищати", - підкреслила генсек РЄ.

При цьому Пейчинович-Бурич підкреслила, що підтримка України є головним пріоритетом для Ради Європи. Вона повідомила про відновлення роботи офісу РЄ в Києві.

"Ми також сповнені рішучості допомагати державам-членам гарантувати основні права українських біженців як через фінансову підтримку нашого Банку розвитку, так і через допомогу, яку надає мій Спеціальний представник з питань міграції та біженців", - додала генсек Ради Європи.

Нагадаємо, Рада Європи виключила Росію з числа своїх членів ще 16 березня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb