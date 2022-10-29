Про це повідомляє Європейська Солідарність.

Порошенко зауважив, що Путін вкотре застосовує свій звичний інструмент – міжнародний шантаж.

"Перш за все я це характеризую як агонію. За будь-яких обставин спробувати налякати світ – це класичний план дій Путіна. Путін шантажує світ. Спочатку він шантажував світ голодом, коли сотні мільйонів людей мали опинитися в країнах Африки і Азії в голодному полоні у зв’язку з блокуванням чорноморських портів з українським зерном. Потім він намагався шантажувати світ холодом у зв’язку із зупинкою постачання енергоносіїв до європейських країн", – нагадав Порошенко.

П’ятий президент закликав ЄС ухвалити наступний пакет санкцій і повністю відмовитися від російських енергоносіїв, припинивши фінансування Путіним війни.

"Потім вони намагалися лякати нас ядерним забрудненням - атакою на Запорізьку атомну електростанцію. Світ теж не злякався. Потім були погрози застосування ядерної зброї. А зараз – міністри Путіна почали дзвонити своїм візаві, переконуючи їх у небезпеці "брудної бомби", – констатує Порошенко.

"Україна не просто рішуче відкидає цю суцільну брехню і шантаж. Україна пішла далі, і як у 2014 році після терористичної атаки Росії на МН17, сьогодні запросила експертів МАГАТЕ для ретельної перевірки відсутності будь-яких компонентів "брудної бомби", – наголошує Петро Порошенко.

На думку Порошенка, Путін намагається "продати" історію про "брудну бомбу" своїй внутрішній аудиторії.

"Путін шукає зараз можливість, як переконати росіян, навіщо він взагалі пішов в Україну, мета цієї авантюри. Бо в цьому є відмінність українців від росіян. Кожен українець знає, за що він воює. А росіяни не знають, що вони тут роблять і за що десятки тисяч росіян залишилися тут назавжди", – резюмує Порошенко.

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