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Історія про "брудну бомбу" потрібна Путіну, щоб переконати росіян воювати далі, - Порошенко в ефірі LCI

29 жовтня, 2022 субота
11:08
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI зазначив, що Україна не просто рішуче відкидає чергову брехню Володимира Путіна щодо "брудної бомби", запросила експертів МАГАТЕ

Про це повідомляє Європейська Солідарність

Порошенко зауважив, що Путін вкотре застосовує свій звичний інструмент – міжнародний шантаж.  

"Перш за все я це характеризую як агонію. За будь-яких обставин спробувати налякати світ – це класичний план дій Путіна. Путін шантажує світ. Спочатку він шантажував світ голодом, коли сотні мільйонів людей мали опинитися в країнах Африки і Азії в голодному полоні у зв’язку з блокуванням чорноморських портів з українським зерном. Потім він намагався шантажувати світ холодом у зв’язку із зупинкою постачання енергоносіїв до європейських країн", – нагадав Порошенко. 

П’ятий президент закликав ЄС ухвалити наступний пакет санкцій і повністю відмовитися від російських енергоносіїв, припинивши фінансування Путіним війни.

"Потім вони намагалися лякати нас ядерним забрудненням - атакою на Запорізьку атомну електростанцію. Світ теж не злякався. Потім були погрози застосування ядерної зброї. А зараз – міністри Путіна почали дзвонити своїм візаві, переконуючи їх у небезпеці "брудної бомби", – констатує Порошенко.

"Україна не просто рішуче відкидає цю суцільну брехню і шантаж. Україна пішла далі, і як у 2014 році після терористичної атаки Росії на МН17, сьогодні запросила експертів МАГАТЕ для ретельної перевірки відсутності будь-яких компонентів "брудної бомби", – наголошує Петро Порошенко.

На думку Порошенка, Путін намагається "продати" історію про "брудну бомбу" своїй внутрішній аудиторії.

"Путін шукає зараз можливість, як переконати росіян, навіщо він взагалі пішов в Україну, мета цієї авантюри. Бо в цьому є відмінність українців від росіян. Кожен українець знає, за що він воює. А росіяни не знають, що вони тут роблять і за що десятки тисяч росіян залишилися тут назавжди", – резюмує Порошенко.

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ЄС
Володимир Путін
Петро Порошенко
Африка
ядерна зброя
MH17
Європейська солідарність
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