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Історія про ровесника Незалежності, який загинув за Україну, вийшла на телеканалі "Еспресо"

14 листопада, 2021 неділя
19:58
війна з Росією

На телеканалі "Еспресо" відбулася прем’єра фільму "Народжений з Незалежністю" документального серіалу "Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях"

Фільм присвячений Оресту Квачу. Він з дитинства любив Україну всім серцем і в 23 роки не вагаючись, поїхав захищати Батьківщину.

Орест ровесник незалежності. Народився він в мальовничому місті Заліщики, Тернопільської області. Змалечку називав себе "броньованим", адже мріяв бути сильним і мужнім. Спорт - це була його пристрасть, бо в здоровому тілі - здоровий дух. А ще війна. Маленьким Орест брав усе, що було під рукою та формував війська. 

Потім подорослішав і інтереси стали глибшими. Його улюбленим віршем авторства Вільяма Хенлі був «Нескорений». Хлопець захоплювався історією, багато знав про характерників, а ще професійно займався спортом. Орест був бійцем спортивного клубу "Характерник".

Друзі згадують, що спорт для Ореста був інструментом в досягненні головної мети - боротьбі за Україну. 

Після закінчення школи, Орест поїхав до Києва та вступив до Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, потім пішов на навчання до Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. 

Коли почався Майдан, Орест був там в перших рядах, адже не міг стояти осторонь. Життєвий девіз Ореста: "Україна або смерть!". Тому, як тільки почали формуватися перші добровольчі батальйони їхати на Схід, хлопець відразу записався.

Орест Квач загинув  27 липня 2014 року під час бою на залізничному переїзді в місті Лутугине, Луганської області.

Кавалер ордена "За мужність" III ступеня (посмертно).

Найбільше бажання Ореста - жити у вільній, Незалежній Україні, за що він віддав своє життя.

А ще хлопець хотів, щоб учні його рідної гімназії мали вільний доступ до занять спортом, проте спортивного майданчика у навчальному закладі не було. 

Ірина Коваль, авторка проєкту "Живі мрії" здійснює мрію героя. За підтримки Володимира Гевка, народного депутата, будується сучасний спортивний майданчик на честь Ореста Квача.

Проєкт втілено за сприяння Українського культурного фонду.




 
АТО
ООС
Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях
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