ISW назвав, на кого Путін планує повісити провал на війні в Україні

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами експертів, наростальна критика часткової мобілізації та провали на фронті змушують Путіна звинувачувати міністра оборони Сергія Шойгу.

Так, своїм указом очільник Кремля відклав мобілізацію всіх студентів, у тому числі заочників та магістрантів, і публічно заявив, що міноборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками, що не підлягають мобілізації, вимагаючи внести корективи.

Аналітики наголошують: Путін, схоже, налаштовує на те, щоб Шойгу взяв на себе провину через невдачу вторгнення в Україну.

Президент РФ утримуватиметься від звільнення Шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати його у військових невдачах та заручитися підтримкою інших груп, насамперед серед силовиків, кажуть в Інституті.

"Заміна Шойгу повинна буде взяти на себе відповідальність за невдачі, які відбудуться після початку його перебування на посаді", - йдеться у повідомленні.

Путін вже працює над покращенням своєї підтримки серед націоналістично налаштованих блогерів та силовиків, таких як творець ПВК Вагнера Євген Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров, якому надав звання генерал-полковника, вважають експерти.

Водночас влада РФ затримала менеджера кількох провоєнних telegram-каналів, що вказує на те, що Кремль встановлює обмеження на критику, дозволену у внутрішньоросійському інформаційному просторі.

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