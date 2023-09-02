ISW пояснив, для чого Росія створила "резервну армію"

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомив, що російські військові розгорнули частини новоствореної "резервної армії" (25-та загальновійськова армія), щоб дати можливість підрозділам, які зараз перебувають на передовій у Луганській області, передислокуватися в бік для "захисту" від українського контрнаступу на півдні України.

За його словами, "резервна армія" РФ була створена як "стратегічний" резерв і без наміру, щоб це формування стало боєздатним до жовтня-листопада 2023 року.

Водночас аналітики ISW вважають, що 25-та загальновійськова армія навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання.

Повідомляється, що 25-та армія складатиметься з 30 000 військовослужбовців за контрактом у двох мотострілецьких дивізіях, а також із невизначеної кількості танкових і артилерійських батальйонів, хоча незрозуміло, які елементи фактично сформовані на сьогодні.

За даними Інституту, російське командування, ймовірно, розглядає розгортання боєздатного формування в Луганській області як допустимий ризик з огляду на відносно менший темп бойових дій на більшій частині лінії фронту в Луганській області.

Нещодавня бокова передислокація частин 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з району Кремінна Луганської області в район Роботине на заході Запорізької області свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, розглядає цю ділянку фронту як відносно безпечну. Українські сили здійснюють обмежені наземні удари в Луганській області порівняно з іншими ділянками фронту.

Крім того, аналітики зауважили, що додаткові російські бокові передислокації та негайне виділення запланованих оперативних резервів свідчать про те, що короткострокові потреби у посиленні перешкоджають запланованим довгостроковим зусиллям з відновлення.