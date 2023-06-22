Шойгу заявив, що РФ створить резервну армію до кінця червня
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що у Росії до кінця червня створять резервну армію - на сьогодні для неї вже поставлено 3 786 одиниць техніки
Про це він заявив у доповіді Володимиру Путіну, відео з нею публікують пропагандистські ЗМІ.
Шойгу розповів, що резерви ЗС РФ у складі окремої армії включатимуть також окремий армійський корпус, який буде сформовано найближчим часом. Окрім того, він заявив, що наразі формується п'ять полків танкової армії.
"Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії, плюс до цього п'ять полків 20-ї армії танкової. До кінця червня ми завершимо формування резервної армії й найближчим часом завершимо формування армійського корпусу. 5 полків також вже сформовані більш ніж на 60%. Для розуміння, у нас тільки на формування резервної армії та армійського корпусу на сьогодні вже поставлено 3 786 одиниці техніки", - сказав міністр.
- У вівторок, 12 червня, Володимир Путін підписав закон, згідно з яким призовники тепер зобов'язані віддавати закордонні паспорти на збереження до МВС чи МФЦ.
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