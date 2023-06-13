Путін підписав закон, згідно з яким у призовників забиратимуть закордонні паспорти
У вівторок, 12 червня, Володимир Путін підписав закон, згідно з яким призовники тепер зобов'язані віддавати закордонні паспорти на збереження до МВС чи МФЦ
Про це пишуть російські ЗМІ.
Відтепер, відповідно до поправок до закону про порядок виїзду з РФ, призовники, яких викликали на військову або альтернативну цивільну службу, повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання. Вони мають зробити це протягом п'яти днів з моменту винесення рішення призовною комісією.
Якщо росіянин, право якого на виїзд із країни обмежено, не здасть без поважної причини паспорт на зберігання, документ визнають недійсним.
- Раніше держдума РФ ухвалила ці поправки до закону про виїзд з РФ. Російські правозахисники вважають, що ця поправка не торкнеться осіннього призову 2023 року, оскільки вона набуде чинності лише через 180 днів після офіційного опублікування.
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