Про це пишуть російські ЗМІ.

Відтепер, відповідно до поправок до закону про порядок виїзду з РФ, призовники, яких викликали на військову або альтернативну цивільну службу, повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання. Вони мають зробити це протягом п'яти днів з моменту винесення рішення призовною комісією.

Якщо росіянин, право якого на виїзд із країни обмежено, не здасть без поважної причини паспорт на зберігання, документ визнають недійсним.