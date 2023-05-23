У призовників у Росії забиратимуть закордонні паспорти
Держдума РФ ухвалила поправки до закону про виїзд з РФ, згідно з якими призовники повинні будуть здавати закордонні паспорти на збереження до ВМС чи МФЦ
Про це пишуть російські ЗМІ.
Здати паспорт потрібно буде протягом п'яти днів з моменту прийняття рішення про призов, а отримати його назад можна буде тільки після завершення служби.
Зазначається, що якщо призовник не передасть без поважної причини паспорт на зберігання в уповноважений орган або організацію, то документ буде визнаний недійсним.
Російські правозахисники вважають, що ця поправка не торкнеться осіннього призову 2023 року, оскільки вона набуде чинності лише через 180 днів після офіційного опублікування.
- Раніше у російській держдумі заявили про можливість блокування виїзду за кордон чоловікам, які отримають повістку до армії.
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