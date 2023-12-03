ISW: РФ намагається посіяти розбрат у Молдові, щоб відвернути міжнародну увагу від України

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 30 листопада пригрозив Молдові "повторенням долі України". Лавров заявив, що Захід нібито хоче використати Молдову у так званій "гібридній війні" проти Кремля.

"Погроза Лаврова, можливо, надала сміливості деяким проросійським гравцям спробувати посіяти політичну нестабільність та розкол у Молдові", - пише ISW.

Проросійська голова молдовського регіону Гагаузія Євгенія Гуцул заявила 1 грудня, що молдовська державна енергетична компанія "Молдовагаз" заблокувала Гагаузії отримання газу від турецького постачальника, з яким проросійський регіональний уряд Гагаузії домовився поза державними контрактами. Гуцул заявила, що "Молдовагаз" продає газ за вищою ціною, ніж турецький постачальник.

При цьому голова компанії Вадим Чебан заявив, що компанія не має фізичної чи юридичної можливості блокувати постачання газу до Гагаузії. Компанія не отримала необхідної документації для перемикання постачальників.

Також ISW нагадує, що президентка Молдови Майя Санду 13 листопада відхилила прохання Гуцул отримати місце у Кабінеті міністрів, бо та є членом забороненої проросійської партії "Шор". Цю політичну силу РФ використала для розхитування ситуації у Молдові, поки Конституційний суд не заборонив її.

"Росія провела ймовірну кампанію з дестабілізації Молдови на початку 2023 року, і Росія може спробувати відновити ці зусилля, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні", - зазначають аналітики.