Про це повідомляє видання NewsMaker.

Вона вважає, що можливий контроль Росії над Молдовою дозволить їй отримати, з одного боку, прямий доступ до Чорного моря, а з іншого –контроль над переміщенням товарів Дунаєм.

"Ми розуміємо, що Росія хоче відновити вплив у цьому регіоні, тому що географічне положення Молдови - потенційно важливий плацдарм для РФ у відношення ЄС. Контроль над Молдовою означатиме додаткову вразливість для України", - сказала Ревенко.

Крім того, РФ могла б активізувати сили у Молдовському Придністров'ї та використовувати це для додаткового шантажу, каже міністерка.

За словами Ревенко, Росія веде у Молдові гібридну війну, маніпулює місцевим населенням, координує його радикальні настрої, влаштовує "немирні" демонстрації та розповсюджує фейки. Міністерка внутрішніх справ Молдови додала, що наразі головним завданням уряду є боротьба з такими діями РФ.