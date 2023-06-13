Росія прагне відновити вплив у Молдові, щоб використати її у війні проти України, - голова МВС Ревенко
За словами міністерки внутрішніх справ Молдови Анни Ревенко, Росія прагне відновити свій вплив у Молдові та використати країну, зокрема й у війні проти України
Про це повідомляє видання NewsMaker.
Вона вважає, що можливий контроль Росії над Молдовою дозволить їй отримати, з одного боку, прямий доступ до Чорного моря, а з іншого –контроль над переміщенням товарів Дунаєм.
"Ми розуміємо, що Росія хоче відновити вплив у цьому регіоні, тому що географічне положення Молдови - потенційно важливий плацдарм для РФ у відношення ЄС. Контроль над Молдовою означатиме додаткову вразливість для України", - сказала Ревенко.
Крім того, РФ могла б активізувати сили у Молдовському Придністров'ї та використовувати це для додаткового шантажу, каже міністерка.
За словами Ревенко, Росія веде у Молдові гібридну війну, маніпулює місцевим населенням, координує його радикальні настрої, влаштовує "немирні" демонстрації та розповсюджує фейки. Міністерка внутрішніх справ Молдови додала, що наразі головним завданням уряду є боротьба з такими діями РФ.
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