Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW) у своєму новому звіті.

"Кремль продовжує намагатися спотворити свої ймовірні максималістські цілі в Україні. ISW оцінює, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: зміна режиму в Києві та забезпечення територіального контролю над більшою частиною України", - йдеться у звіті.

Експерти наголошують, що президент Росії Володимир Путін не згадав про територію за межами Донецької та Луганської областей, описуючи цілі війни РФ в Україні 15 серпня. Зазначається, що Путін завершив свій виступ на форумі "Армія-2022" 15 серпня твердженням, що "наші воїни разом із "бійцями Донбасу" з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "Донецькій та Луганській народних республіках", чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком звільняють "землю Донбасу".

Така обмежена заява про цілі Росії різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями Росії щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України. Відносно обмежена заява Путіна також несумісна з діями Росії щодо "приєднання" окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до складу РФ, вважають в Інституті.

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