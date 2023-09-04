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ISW: Українські війська просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі

4 вересня, 2023 понедiлок
07:15
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

Фахівці Інституту вивчення війни підтвердили просування Збройних Сил під Бахмутом і успіхи ЗСУ на заході Запорізької області

Про це повідомляє ISW

У повідомленні йдеться про те, що на 3 вересня українські війська просунулися вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області. 

"Українські війська підійшли до чергової серії підготовлених російських оборонних позицій на окремих ділянках у районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим шаром оборони в багатоешелонованій російській армії на півдні України", - зазначають в огляді. 

Українські військові офіційні особи відзначили, що потужність наступної серії російських оборонних позицій навколо Роботиного, ймовірно, залежатиме від складу російських сил у цьому районі. Радник президента України Олександр Родянський заявив, що майбутня російська оборона не настільки добре захищена. 

Штупун також зазначив, що російські сили розгортають резерви невідомої якості для оборони в цьому районі. Імовірно, мається на увазі передислокація підрозділів 7-ї гвардійської повітряно-десантної та 76-ї гвардійської десантно-штурмової (ВДВ) дивізій у район Роботиного з інших місць фронту.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 і 3 вересня, показують, що українські сили контролюють південь Кліщіївки. Наразі ЗСУ досягли успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

  • Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що у Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця у війну в Україні вони залучають близько 20 тисяч осіб.
  • Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Кремль планує мобілізувати ще 450 тис. росіян на війну в Україну.
  • А російські медіа повідомляли, що повістки у військкомат у Росії приходять разом із квитанціями за комуналку.
  • Зокрема, 3 вересня речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що завдяки прориву першої лінії оборони військ РФ у Запорізькій області у ЗСУ з'явилася можливість маневрувати технікою та військами під час наступальних дій на другу лінію оборони РФ.
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