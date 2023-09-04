ISW: Українські війська просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі

Про це повідомляє ISW.

У повідомленні йдеться про те, що на 3 вересня українські війська просунулися вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області.

"Українські війська підійшли до чергової серії підготовлених російських оборонних позицій на окремих ділянках у районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим шаром оборони в багатоешелонованій російській армії на півдні України", - зазначають в огляді.

Українські військові офіційні особи відзначили, що потужність наступної серії російських оборонних позицій навколо Роботиного, ймовірно, залежатиме від складу російських сил у цьому районі. Радник президента України Олександр Родянський заявив, що майбутня російська оборона не настільки добре захищена.

Штупун також зазначив, що російські сили розгортають резерви невідомої якості для оборони в цьому районі. Імовірно, мається на увазі передислокація підрозділів 7-ї гвардійської повітряно-десантної та 76-ї гвардійської десантно-штурмової (ВДВ) дивізій у район Роботиного з інших місць фронту.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 і 3 вересня, показують, що українські сили контролюють південь Кліщіївки. Наразі ЗСУ досягли успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).