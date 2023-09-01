У Саратові повістки до військкоматів росіянам надсилають разом із квитанціями за комуналку
У Росії повістки у військкомат приходять разом із квитанціями за комуналку
Про це повідомляє російський телеграм-канал ЧТД.
Сьогодні, 1 вересня, громадянин країни-терориста, який мешкає у Саратові, отримав повістку разом з квитанціями за комуналку. Запрошення у військкомат поклали у поштову скриньку.
Цікаво, що повістка прийшла 1 вересня, а у військкомат він мав з'явитися до 28 серпня.
- Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що у Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця у війну в Україні вони залучають близько 20 тисяч осіб.
- Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Кремль планує мобілізувати ще 450 тис. росіян на війну в Україну.
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