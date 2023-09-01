У Саратові повістки до військкоматів росіянам надсилають разом із квитанціями за комуналку

Про це повідомляє російський телеграм-канал ЧТД.

Сьогодні, 1 вересня, громадянин країни-терориста, який мешкає у Саратові, отримав повістку разом з квитанціями за комуналку. Запрошення у військкомат поклали у поштову скриньку.

Цікаво, що повістка прийшла 1 вересня, а у військкомат він мав з'явитися до 28 серпня.