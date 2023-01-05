Про це пише "РБК-Україна".

Розробка IT-команди NIX має схожий із мобільним застосунком функціонал. Обидві версії взаємодіють із єдиною системою оповіщення. У разі небезпеки в певному регіоні України повідомлення про повітряну тривогу надходить на домашній ПК чи ноутбук з ОС Windows.

"Усе почалося з посту у фейсбуці. Автор застосунку, Степан Танасійчук, мій давній знайомий. Побачив його пост про те, що він шукає фахівців, здатних зробити застосунок під Windows. Потім дізнався у нього, що такий запит прийшов від однієї зі шкіл. Заклад хотів приєднати систему оповіщення до їхнього застосунку через власну техніку. Тут і виникла потреба у версії для Windows. Я відразу згадав про наших хлопців з відділу .NET. Вони радо відгукнулися і швидко зібрали команду", - розповів веб-розробник і Team Lead Антон Шевчук.

Робота тривала близько двох місяців. У проєкті взяли участь розробники з багаторічним досвідом створення продуктів для Windows. Вони знаються на масштабних системах, що взаємодіють із бекендом. Саме він і надсилає сигнал про тривогу на пристрої користувачів.

"Складність була в тому, що мобільний застосунок немає нічого спільного з тим, що встановлюється на ПК. Ми писали програму з нуля. Загалом орієнтувалися на мобільну версію, щоб програми були максимально схожі за інтерфейсом та взаємодією. Усі версії програми працюють з єдиною системою оповіщення про тривогу. Як-то кажуть, завжди можна зробити щось краще. Але за відведений нам час ми створили досить якісний і стабільний за стосунок", - додав техлід проєкту Дмитро Золотухін.

Так вдалося задовольнити потребу освітян і на додачу всіх користувачів Windows. Нова програма підійде для будь-яких установ із власною системою оповіщення.

Усі версії застосунку "Повітряна тривога" доступні за посиланням.

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