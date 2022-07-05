Італія оголосила надзвичайний стан на півночі країни
Італія 4 липня оголосила надзвичайний стан в регіонах, які оточують річку По, через найсильнішу за останні 70 років посуху
Про це повідомляє Reuters.
На частку прилеглих до річки районів припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни.
Постанова уряду дозволить владі негайно вжити ряд заходів. Наприклад, ввести нормування води для будинків і підприємств.
Надзвичайний стан торкнеться п'яти північних регіонів - Емілія - Романья, Фріулі - Венеція - Джулія, Ломбардія, П'ємонт і Венето. На розв'язання проблем, пов'язаних з посухою, спочатку виділили €36,5 млн. Далі можуть вжити додаткові заходи для боротьби з посухою.
У ЗМІ Італії зазначають, що прем'єр-міністр Маріо Драгі також розглядав можливість призначення Уповноваженого з координації заходів реагування на посуху, аналогічно тому, як уряд призначив Уповноваженого з нагляду за коронавірусною кризою.
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