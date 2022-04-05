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Італія оголосила, що висилає 30 російських дипломатів

5 квітня, 2022 вiвторок
13:01
Світ Луїджі Ді Майо

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів

Про це повідомляє La Repubblica

За його словами, цей захід вжито за погодженням з іншими європейськими партнерами через невиправдану збройну агресію РФ проти України. Він додав, що Італія пішла на такий крок задля національної безпеки. 

Країну залишать 30 російських дипломатів, посол РФ Сергій Разов залишиться в Римі. Наразі його викликали, щоб повідомити про випровадження росіян. 

У МЗС РФ вже відреагували на рішення італійців. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що росіяни готують крок у відповідь на дії Італії. 

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