Італія оголосила, що висилає 30 російських дипломатів

Про це повідомляє La Repubblica.

За його словами, цей захід вжито за погодженням з іншими європейськими партнерами через невиправдану збройну агресію РФ проти України. Він додав, що Італія пішла на такий крок задля національної безпеки.

Країну залишать 30 російських дипломатів, посол РФ Сергій Разов залишиться в Римі. Наразі його викликали, щоб повідомити про випровадження росіян.

У МЗС РФ вже відреагували на рішення італійців. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що росіяни готують крок у відповідь на дії Італії.

4 квітня МЗС Німеччини ухвалило рішення вислати з країни 40 співробітників російського посольства в Берліні.

5 квітня стало відомо, що МЗС Франції планує оголосити персонами нон ґрата близько 30 росіян з дипломатичним статусом.

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