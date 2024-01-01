Італія перейняла головування у групі послів G7 з підтримки України
Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо з 1 січня очолив групу послів країн Великої сімки з підтримки України на 2024 рік
Про це посли повідомили у X (Twitter).
Посол Італії перейняв головування від посла Японії, який очолював цю групу упродовж 2023 року.
"Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.
- 21 грудня країни G7 погодили відтермінування виплати держборгу України до 2027 року.
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