Італія перейняла головування у групі послів G7 з підтримки України

Про це посли повідомили у X (Twitter).

Посол Італії перейняв головування від посла Японії, який очолював цю групу упродовж 2023 року.

"Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.