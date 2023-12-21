Країни G7 погодили відтермінування виплати держборгу України до 2027 року

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

21 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зміни до меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом.

Це дозволить до кінця березня 2027 року продовжити дію цього меморандуму, який було підписано 14 вересня 2022 року, з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу. У повідомленні зауважили, такі умови відповідають завершенню поточної EFF програми МВФ.

У міністерстві зазначають, що підписантами стали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

"Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму $122 млрд, наданої партнерами України", - сказав Марченко.

Наостанок у Мінфіні зауважили, що група офіційних кредиторів відзначила роботу українського уряду у виконанні умов програми механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ та впровадженні важливих реформ, зокрема у сфері боргової політики, які стануть основою для економічного відновлення країни.