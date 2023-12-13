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МВФ наклав мораторій на виплату зовнішнього боргу України

13 грудня, 2023 середа
11:06
Економіка МВФ

Мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам буде чинним до 2027 року, а до середини 2024 року буде проведена реструктуризація комерційного боргу

Про це повідомив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Він зазначив, у МВФ очікують, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з фондом - до 2027 року. А мораторій приватних кредиторів, згідно з очікуваннями, закінчиться у серпні 2024 року.

"Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та одночасно створити такий необхідний бюджетний простір", - сказав Гевін Грей.

Фінансова допомога МВФ Україні: деталі

31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни - $15,6 млрд. Перший транш розміром близько $2,7 млрд у рамках нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня.

З 23 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.

Наприкінці червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн. А з 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту розміром близько $900 млн до кінця року.

Вже у жовтні команда МВФ прибула до Києва, де розпочала зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.

3 жовтня голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про відновлення роботи постійного представництва у Києві, яке було закрито з початку повномасштабної війни у 2022 році.

6 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу щодо проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування.

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.

Рада директорів МВФ 11 грудня затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, що дозволить перерахувати Україні третій транш в розмірі близько $900 млн.

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