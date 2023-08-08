Італія призупинила видачу росіянам і білорусам "золотих" віз за інвестиції
Міністерство у справах підприємств та продукції Італії призупинило дію програми Investor Visa for Italy для громадян Росії та Білорусі
Про це інформують Настоящее время та видання Altreconomia.
Програма Investor Visa for Italy була запущена у 2017 році з метою залучення іноземних інвестицій. У обмін на інвестиції, італійська влада пропонувала дворічну візу для заявника та його сім’ї, а також спеціальний податковий режим.
Після 10 років можна було претендувати на отримання громадянства. Право на проживання видавалося за інвестиції в державні цінні папери на суму не менше двох мільйонів євро, інвестиції в італійське акціонерне товариство на суму не менше 500 тисяч євро, або благодійний внесок в один мільйон євро в організації в галузях культури, освіти, управління імміграцією, наукових досліджень чи збереження культурної та ландшафтної спадщини.
Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Латвія заборонила росіянам та білорусам отримувати дозвіл на проживання за інвестиції, а Португалія призупинила розгляд заяв від громадян Росії на отримання "золотих" віз.
Також Кіпр анулював "золоті" паспорти російських бізнесменів, таких як Михайло Гуцерієв, Олександр Пономаренко, Вадим Мошкович, Олексій Кузьмічов, Олег Дерипаска, Ігор Кесаєв, Григорій Березкін та Гульбахор Ісмаїлова, а також членів їхніх сімей. Цих бізнесменів було включено до санкційних списків ЄС.
- Станом на 4 липня Центральний банк Італії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заморозив 2,5 мільярда доларів активів російських олігархів у межах санкцій Європейського Союзу проти Кремля і його прихильників.
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