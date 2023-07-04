Про це пише Reuters.

Зазначається, що серед арештованих активів, окрім банківських рахунків, опинились розкішні вілли, яхти та автомобілі.

Керівник підрозділу боротьби з відмиванням грошей (UIF) банку Італії Енцо Серата повідомив, що в межах останніх санкцій заморозили фінансові активи на суму близько 330 мільйонів євро, пов'язані з 80 особами.

Деякі з олігархів, проти яких спрямовані санкції подали апеляції до суду. Зокрема, йдеться про російсько-узбецького металургійного телекомунікаційного магната Алішера Усманова. У квітні італійський суд направив до Суду ЄС клопотання про те, чи продовжувати заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.