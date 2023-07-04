Італія заморозила $2,5 млрд активів російських олігархів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Центральний банк Італії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заморозив 2,5 мільярда доларів активів російських олігархів у межах санкцій Європейського Союзу проти Кремля і його прихильників
Про це пише Reuters.
Зазначається, що серед арештованих активів, окрім банківських рахунків, опинились розкішні вілли, яхти та автомобілі.
Керівник підрозділу боротьби з відмиванням грошей (UIF) банку Італії Енцо Серата повідомив, що в межах останніх санкцій заморозили фінансові активи на суму близько 330 мільйонів євро, пов'язані з 80 особами.
Деякі з олігархів, проти яких спрямовані санкції подали апеляції до суду. Зокрема, йдеться про російсько-узбецького металургійного телекомунікаційного магната Алішера Усманова. У квітні італійський суд направив до Суду ЄС клопотання про те, чи продовжувати заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.
- 30 червня лідери ЄС підтримали використання заморожених російських активів на користь України. Вони планують запровадити податок на непередбачений прибуток від активів центрального банку РФ. Завдяки цьому з'явиться можливість отримати близько 3 млрд євро надприбутків на рік.
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