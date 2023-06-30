Лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України, - Bloomberg
Лідери країн Євросоюзу підтримали ідею запровадження податку на непередбачений прибуток від активів Центрального банку РФ для допомоги у відновленні України
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з підсумками спілкування лідерів країн ЄС на саміті у Брюсселі.
Очікується, що заморожені в Європі активи російського Центрального банку приноситимуть близько 3 млрд євро надприбутків на рік. Понад половина цих активів знаходиться в готівці та на депозитах, решта - в цінних паперах, які будуть перетворені в готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки.
Більш детальну пропозицію Європейська комісія готується представити до кінця літа. Перед цим Єврокомісія прагне, аби низка ключових країн-членів ЄС, зокрема Бельгія та Франція, де знаходиться більшість активів, твердо стояли на її боці. Крім того, лідери країн ЄС хочуть отримати підтримку плану від країн G7.
Наразі про прогрес у питанні введення податку на непередбачений прибуток активів Центробанку РФ проінформовані США. Крім того, один з британських чиновників заявив, що Британія підтримує план ЄС і обговорює його з блоком. Обговорення з іншими країнами планують продовжити найближчими тижнями.
За словами співрозмовників видання, попри те, що цей план є "найменш проблематичним" з усіх розглянутих, існує юридичний ризик, що Росія може оскаржити його у суді.
Раніше, 10 травня, генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані російські активи: йдеться про кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, які конфіскував суд США через звинувачення в ухилянні від санкцій.
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