"Не востаннє": генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані російські активи
Генпрокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні
Про це повідомляє Reuters.
Мова йде про кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, які конфіскував суд США через звинувачення в ухилянні від санкцій.
"Хоча це перше передання Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім", – сказав генпрокурор США Меррік Гарленд.
- 29 квітня стало відомо, що уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, зокрема виділять 1 млрд євро на відбудову країни.
- Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що протягом найближчого десятиліття Україні знадобиться щонайменше $400 млрд.
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