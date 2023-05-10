"Не востаннє": генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані російські активи

Про це повідомляє Reuters.

Мова йде про кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, які конфіскував суд США через звинувачення в ухилянні від санкцій.

"Хоча це перше передання Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім", – сказав генпрокурор США Меррік Гарленд.