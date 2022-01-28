Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України до 15 березня

Про це йдеться у в документі відомства.



У новий список країн категорії D Україна не потрапила. Натомість вона перейшла до країн категорії E, громадяни яких можуть відвідувати Італію лише за поважної причини. До них відносяться зокрема робота, навчання або лікування.



Крім того, українцям дозволено їхати в Італію за умов, якщо вони повертаються на місце проживання, мають громадянство країни ЄС, довідку про проживання в ЄС або є близькими родичами громадян ЄС.



Нові правила вступають у дію 1 лютого і триватимуть до 15 березня.



Нагадаємо, у зв'язку з пандемією COVID-19 з 16 грудня 2021 року Італія закрила кордони для українців.



