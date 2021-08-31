Італія з 31 серпня змінила правила в'їзду для українців
Наразі для того, аби безперешкодно потрапити в Італію, туристам необхідно пред'явити сертифікат COVID-вакцинації
Про це повідомляє туристичний портал Viaggiaresicuri.
Зазначається, що країна враховуватиме імунізацію тими вакцинами, які визнані в ЄС, а саме:
- Comirnaty/Pfizer/BioNTech,
- Spikevax/Moderna,
- Vaxzevria/AstraZeneca,
- Janssen/Johnson&Johnson.
Якщо ж громадянин не має відповідного COVID-сертифікату, йому доведеться відправитися на 5-денну самоізоляцію.
Уточнюється, що уникнути карантину можна шляхом пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе