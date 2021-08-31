Італія з 31 серпня змінила правила в'їзду для українців

Про це повідомляє туристичний портал Viaggiaresicuri.



Зазначається, що країна враховуватиме імунізацію тими вакцинами, які визнані в ЄС, а саме:

Comirnaty/Pfizer/BioNTech,

Spikevax/Moderna,

Vaxzevria/AstraZeneca,

Janssen/Johnson&Johnson.

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Відомо, що дані про вакцинацію необхідно буде внести в італійську онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровому або друкованому вигляді;Якщо ж громадянин не має відповідного COVID-сертифікату, йому доведеться відправитися на 5-денну самоізоляцію.Уточнюється, що уникнути карантину можна шляхом пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду.