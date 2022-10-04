Італія заморозила об'єкти нерухомості двох російських олігархів

Про це повідомляє Reuters.

Співрозмовник видання зазначив, що 3 жовтня поліція Італії наклала арешт на особняк із парком на мисі Портофіно на березі Лігурійського моря, нерухомість і автомобіль. Вони належать колишньому керівнику "Роснефти" Едуарду Худайнатову, який був внесений до санкційного списку ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зазначають, що конфісковані активи Худайнатова оцінюються приблизно в 57 млн євро.

У травні поліція Італії вже конфіскувала яхту, вартістю близько 700 млн доларів, яка, як вважають, належала Худайнатову.

Також поліція заморозила комплексне майно в місті Сірміоне на озері Гарда на північному сході Італії. Його вартість складає 15 млн євро. Повідомляється, що це майно належить голові російської групи прямих інвестицій Esn Григорію Березкіну.

Зазначається, що у березні та квітні 2022-го Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 млн євро в російських олігархів, які регулярно приїжджали на відпочинок до Італії та мали там свою нерухомість. Загальна вартість арештованих в Італії активів російських олігархів становить понад 1,7 млрд євро.

1 жовтня російська компанія "Газпром" припинила постачання газу до Італії.