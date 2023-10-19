Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Італія запровадила тимчасовий контроль на кордоні зі Словенією

Італія запровадила тимчасовий контроль на кордоні зі Словенією

19 жовтня, 2023 четвер
00:28
Світ кордон черги

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі в середу поінформував словенського колегу Бостяна Поклюкара про запровадження тимчасового прикордонного контролю зі Словенією через зміну ситуації в Європі та на Близькому Сході

Про це оголосив уряд Італії.

Рішення про відновлення прикордонного контролю Рим і Любляна узгодили між собою, після чого повідомили про це Європейську комісію відповідно до правил Шенгенської зони. Рішення набуває чинності з 21 жовтня на 10-денний термін.

Італія пояснила відновлення прикордонного контролю погіршенням ситуації на Близькому Сході та збільшенням міграційних потоків: з початку цього року до країни прибули 140 тисяч незаконних мігрантів, що на 85% більше в порівнянні з 2022-м.

Сторони домовились, що найближчим часом скоординують дії стосовно контролю на кордоні на рівні правоохоронних органів.

Як зазначає "Європейська правда", загалом дев'ять європейських країн повідомили Єврокомісію про тимчасове відновлення прикордонного контролю в межах Шенгенської зони. Крім Італії, це Австрія, Німеччина, Норвегія, Чехія, Польща, Словаччина, Швеція та Франція.

  • 28 вересня стало відомо, що поліція Німеччини буде проводити гнучкі цілеспрямовані перевірки на кордонах з Польщею та Чехією, додатково до вибіркових перевірок особистих документів для боротьби з нелегальною міграцією.
Італія
Словенія
Читайте також:
18 жовтня, 2023 середа
Іран заявив, що з країни зняли ембарго ООН на продаж ракет
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
18 жовтня, 2023 середа
Розвідка Британії назвала головну ціль наступу росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку
Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Олександр Караваєв (зліва - направо), Мальта - Україна
18 жовтня, 2023 середа
Євро-2024: турнірна таблиця групи збірної України після 8-го туру
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
19 жовтня
00:55
путін та орбан
В уряді Угорщини знайшли виправдання зустрічі Орбана з Путіним
00:30
Джо Байден
Байден анонсував виділення допомоги палестинцям та застеріг ХАМАС від її крадіжки
00:09
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 жовтня
2023, середа
18 жовтня
23:54
Оновлено
Миколаївщина, ракетний удар, вибух, обстріл
Росія обстріляла Миколаївщину. Загинули дві людини
23:48
Протестувальники увірвались в один із офісів Капітолія
Протестувальники увірвались в один із офісів Капітолія з вимогою припинити вогонь по Газі
23:42
дрон Shahed-136
РФ вдарила по об'єкту інфраструктури у Сумах
23:07
Єврокомісія
Єврокомісія надала Україні рекомендації стосовно безвізу
23:05
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
"Думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті", - Усик
22:26
В одеському офісі вибухнув боєприпас
В одеському офісі вибухнув боєприпас. Є поранені
22:15
Майдан, 20 лютого
Розстріл Майдану: прокурори оскаржать вироки ексберкутівцям
22:13
Ексклюзив
Іранська ракета Fateh-110
Дипломат розповів, які вигоди матиме Хезболла від війни в Газі
21:57
патріарх Кирил
"Створювалася в обителі преподобного Серафима": патріарх Кирил заявив, що ядерна зброя зберегла РФ незалежність
21:38
Верховна Рада
Два міністерства підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства
21:20
Джим Джордан
Вибори спікера палати представників США: антиукраїнський кандидат вдруге не набрав потрібну кількість голосів
21:12
Ексклюзив
"Армія США рахує їх поштучно": військовий експерт Дикий про кількість ракет Atacms
21:06
World of Tanks Wargaming
Гра World of Tanks спільно з UNITED24 запустила акцію на підтримку України
21:05
Ексклюзив
Зеленський вручив погони генералів українським правоохоронцям і військовим
Радники ОП мають підпадати під дію Закону про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб, - нардеп Синютка
20:51
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Старі ракети запасів США та інших країн будуть передані Україні у форматі доповнення техніки, яку використовують ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:46
ЗМІ показали відео з валізами Путіна в Пекіні: пропаганда натякнула, що вони "ядерні"
20:45
алмаз
Країни G7 обговорять чотири варіанти санкцій проти російських алмазів, - Reuters
20:15
окупанти
У Токмаку окупанти використовують мирних мешканців як живий щит, - Генштаб ЗСУ
20:00
OPINION
Валерій Чалий
Про проєкт "Мед з мінних подій" і доповнення до нього
19:52
Михайло Федоров
Латвія допоможе Україні в роботі над запуском 5G, - Федоров
19:49
Румунія
"Винахід РФ": Україна більше не визнаватиме молдовську мову
19:19
Дмитро Христич
Збірну України з хокею тренуватиме зірка НХЛ
19:16
Андрій Портнов
Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова, - адвокат Головань
19:14
Ексклюзив
офіс Холдингу емоцій Fest!
"Щось в країні працює не так": співвласник "Холдингу емоцій FEST" про звинувачення щодо несплати податків
19:14
Володимир Зеленський
"Зміцнення ППО, далекобійних та військово-морських спроможностей": Зеленський провів телефонну розмову з Макроном
19:02
Інтерв’ю
Александр Квасневський
Александр Квасневський: чи можуть після виборів у Польщі в українок відібрати соцдопомогу та що робити, щоб світ не забув про війну в Україні
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 602 дня війни: "бавовна" від СБУ в РФ, просування ЗСУ на фронті та вироки ексберкутівцям
19:00
Інтерв’ю
інтервю з спільнотою Оленівки
"У наших співрозмовників в Женеві тремтіли руки, коли вони слухали про звірства росіян", – Олександра Мазур зі "Спільноти родин Оленівки"
19:00
OPINION
Віталій Портников
Перемовини Путіна та Сі Цзіньпіна ніколи не відбуваються просто так. Колонка Віталія Портникова
18:49
Юсеф Атталь
Футболіст "Ніцци" поширив відео зі закликом влаштувати "чорний день" для євреїв. Клуб відреагував
18:43
Ексклюзив
Юрій Ніколов
"Ми спостерігаємо стагнацію роботи антикорупційних органів", — журналіст-розслідувач Юрій Ніколов
18:11
Огляд
комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin
"Винищувачі шахедів": що таке британські комплекси Terrahawk Paladin і як вони боротимуться із російськими безпілотниками
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Як згірчити омріяний плід євроатлантичної інтеграції?
17:59
Джо Байден
Байден оголосив, що проситиме конгрес схвалити "безпрецедентний" пакет допомоги Ізраїлю
17:59
зерно, зернова угода
Уряд домовився з Румунією про збільшення транзиту української агропродукції
17:58
Оновлено
Севастополь, прильот
У Севастополі прогримів потужний вибух. Окупанти заявили про атаку повітряних цілей
17:55
Ексклюзив
Війна в Україні та ситуація на Близькому Сході заважає планам Китаю, - дипломат Литвин
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV