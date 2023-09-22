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Італійська фокачча. Класичний рецепт із сиром

22 вересня, 2023 п'ятниця
23:00
рецепти фокачча

Фокачча має незвичний смак, тісто – тонке та ніжне, начинка - може бути різною або ж без начинки взагалі

Інгредієнти для фокаччо:

Для тіста

  • пшеничне борошно – 250 г
  • вода – 150 мл
  • сухі дріжджі (швидкодіючі) – 5 г
  • цукор – 5 г
  • дрібка солі
  • рослинна олія – 10 мл

Для начинки

  • дрібка солі
  • сир – 200 г
  • сметана – 100 г
  • сир твердий – 100 г
  • часник – 10 г
  • кріп – 10 г
  • дрібка майорану

Для змазування

  • вершкове масло – 20 г

Покроковий рецепт приготування фокаччо:

  • просіюємо борошно в миску
  • додаємо сіль, цукор, сухі дріжджі
  • перемішуємо
  • в сухі інгредієнти наливаємо теплу воду
  • руки змащуємо олією
  • замішуємо еластичне тісто
  • розділивши на дві частини, залишаємо тісто в теплому місці на 30 хвилин
  • викладаємо сир у миску
  • додаємо сметану, тертий сир, часник, вичавлений через прес, сушений майоран, подрібнений кріп
  • перемішуємо
  • солимо до смаку
  • кожну частину тіста розкачуємо в тонкий пласт
  • надаємо йому круглу форму
  • один пласт переміщуємо на деку
  • зверху викладаємо начинку
  • рівномірно розподіляємо по основі

фокачча

Фото: gettyimages

  • накриваємо начинку другим пластом
  • защипуємо краї
  • на поверхні робимо проколи вилкою
  • залишаємо заготовку на п’ятнадцять хвилин
  • змащуємо розтопленим вершковим маслом
  • відправляємо на 20 хвилин в розігріту до 200 градусів духовку
  • подаємо фокаччу до перших страв замість хліба.

Смачного!

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