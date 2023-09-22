Україна та Канада підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю
Італійська фокачча. Класичний рецепт із сиром
Фокачча має незвичний смак, тісто – тонке та ніжне, начинка - може бути різною або ж без начинки взагалі
Інгредієнти для фокаччо:
Для тіста
- пшеничне борошно – 250 г
- вода – 150 мл
- сухі дріжджі (швидкодіючі) – 5 г
- цукор – 5 г
- дрібка солі
- рослинна олія – 10 мл
Для начинки
- дрібка солі
- сир – 200 г
- сметана – 100 г
- сир твердий – 100 г
- часник – 10 г
- кріп – 10 г
- дрібка майорану
Для змазування
- вершкове масло – 20 г
Покроковий рецепт приготування фокаччо:
- просіюємо борошно в миску
- додаємо сіль, цукор, сухі дріжджі
- перемішуємо
- в сухі інгредієнти наливаємо теплу воду
- руки змащуємо олією
- замішуємо еластичне тісто
- розділивши на дві частини, залишаємо тісто в теплому місці на 30 хвилин
- викладаємо сир у миску
- додаємо сметану, тертий сир, часник, вичавлений через прес, сушений майоран, подрібнений кріп
- перемішуємо
- солимо до смаку
- кожну частину тіста розкачуємо в тонкий пласт
- надаємо йому круглу форму
- один пласт переміщуємо на деку
- зверху викладаємо начинку
- рівномірно розподіляємо по основі
Фото: gettyimages
- накриваємо начинку другим пластом
- защипуємо краї
- на поверхні робимо проколи вилкою
- залишаємо заготовку на п’ятнадцять хвилин
- змащуємо розтопленим вершковим маслом
- відправляємо на 20 хвилин в розігріту до 200 градусів духовку
- подаємо фокаччу до перших страв замість хліба.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+20°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе
2023, п'ятниця
22 вересня
23:43
Ексклюзив
"Тут взагалі цікава історія": військовий експерт Самусь про передачу невеликої кількості ATACMS
23:14
Генпрокуратура вручила підозру голові правління Полтавського ГЗК. Підприємство заперечує звинувачення
22:45
Оновлено
Росія вдарила ракетами по Кременчуку: одна людина загинула, 31 - постраждала, серед них троє дітей
21:59
Оновлено
Трюдо зустрівся із Зеленським та оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги
21:43
Огляд
Домовленості, військова допомога та історичні рішення. Чим важливий візит Зеленського до США
21:41
Ексклюзив
Удари по Криму - натяк Кремлю на готовність України знищувати енергетичні обʼєкти РФ взимку, - військовий оглядач Шарп
21:07
На фронті відбулося 25 боєзіткнень, ЗСУ відбили 11 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
21:05
Аналітика
ATACMS для України, сезон "бавовни" в Криму буде продовжуватись. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:56
Оновлено
УПЛ: "Чорноморець" забив 5 голів "Олександрії", результати та розклад інших матчів 8-го туру
20:15
Ексклюзив
"ЄС" пропонує скеровувати 70% ПДФО на ЗСУ, а 30% - на цивільну оборону, - нардеп Синютка
20:00
Огляд
Переможні новини 576-го дня війни: ЗСУ атакували штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, а Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро
18:54
З наступного року пенсіонери матимуть пенсію не нижче 50% від їхньої середньої зарплати протягом життя, - Шмигаль
18:45
Ексклюзив
Нардеп Галайчук розповів, що Рада має проголосувати для початку переговорів про вступ України в ЄС
18:31
Велетенські фігури княгині Ольги та князя Володимира представляють Україну на фестивалі в Барселоні
18:30
Міноборони Чехії планує продовжити навчання українських військових на винищувачах Gripen на своїй території