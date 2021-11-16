Італійські правоохоронці затримали понад 100 мафіозі

Про це повідомляє ANSA.



У трьох італійських регіонах - Калабрії, Тоскані та Ломбардії, відбулися спецоперації з рослідуванням діяльності однієї з найбагатших в Італії мафії "Ндрангета".



Було заарештовано підозрюваних членів клану "Моле" - однієї з найстаріших родин цього мафіозного угрупування.



Затриманим висунули підозри у організації мафії, незаконному зберіганні зброї, торгівлі наркотиками, виробництві та збуті наркотиків, податковому шахрайстві та корупції.



Серед підозрюваних у підтримці мафії колишній мер міста Ломаццо провінції Комо Маріно Каругаті.



Прокурор Ріккардо Таргетті застеріг італійську громадськість від співпраці з кланами "Ндрангети", оскільки вони здатні взяти контроль над суспільством.



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