Італійські правоохоронці затримали понад 100 мафіозі
У вівторок 16 листопада італійська поліція заарештувала понад 100 людей, пов'язаних із мафіозним угрупуванням "Ндрангета" із Калабрії
Про це повідомляє ANSA.
У трьох італійських регіонах - Калабрії, Тоскані та Ломбардії, відбулися спецоперації з рослідуванням діяльності однієї з найбагатших в Італії мафії "Ндрангета".
Було заарештовано підозрюваних членів клану "Моле" - однієї з найстаріших родин цього мафіозного угрупування.
Затриманим висунули підозри у організації мафії, незаконному зберіганні зброї, торгівлі наркотиками, виробництві та збуті наркотиків, податковому шахрайстві та корупції.
Серед підозрюваних у підтримці мафії колишній мер міста Ломаццо провінції Комо Маріно Каругаті.
Прокурор Ріккардо Таргетті застеріг італійську громадськість від співпраці з кланами "Ндрангети", оскільки вони здатні взяти контроль над суспільством.
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