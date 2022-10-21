Італійські винищувачі піднялися в повітря для перехоплення літаків РФ поблизу кордонів Польщі
Італійські винищувачі зі складу сил, дислокованих у Польщі, були підняті в повітря після виявлення присутності російських літаків, що пролітали поблизу кордонів НАТО
Про це повідомили у twitter ВПС Італії.
"Ще два екстрених вильоти винищувачів Eurofighter зі складу ВПС Італії, які задіяні в місії з повітряного патрулювання Польщі. Італійські винищувачі вчора і сьогодні піднімалися в повітря для перехоплення російських літаків, що пролітали поблизу кордонів НАТО", – йдеться у повідомленні.
- 20 вересня заступник міністра національної оборони Польщі заявив, що дії НАТО будуть рівноцінні діям РФ в Калінінградській області та у разі наявності загрози для Польщі можна буде застосувати статтю 5 Північноатлантичного договору.
- 30 вересня італійські винищувачі Eurofighter, які залучені до повітряної охорони в Польщі, піднялися в повітря, через появу російських літаків біля кордонів
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе