Італійські винищувачі піднялися в повітря для перехоплення літаків РФ поблизу кордонів Польщі

Про це повідомили у twitter ВПС Італії.

"Ще два екстрених вильоти винищувачів Eurofighter зі складу ВПС Італії, які задіяні в місії з повітряного патрулювання Польщі. Італійські винищувачі вчора і сьогодні піднімалися в повітря для перехоплення російських літаків, що пролітали поблизу кордонів НАТО", – йдеться у повідомленні.

20 вересня заступник міністра національної оборони Польщі заявив, що дії НАТО будуть рівноцінні діям РФ в Калінінградській області та у разі наявності загрози для Польщі можна буде застосувати статтю 5 Північноатлантичного договору.

30 вересня італійські винищувачі Eurofighter, які залучені до повітряної охорони в Польщі, піднялися в повітря, через появу російських літаків біля кордонів