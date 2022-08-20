"НАТО дасть відповідь": Польща про загрозу "кинджалів" з Калінінграда

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич агентству PAP.

"Як держава східного флангу НАТО, ми це цілком усвідомлюємо, тому наші дії – за консультаціями з нашими союзниками та штаб-квартирою НАТО - є і надалі будуть адекватними загрозам і діям Російської Федерації", - сказав Скуркевич.

Окрім цього, він наголосив, що співпраця в рамках НАТО є гарантією безпеки Польщі.

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"Ці гарантії були і залишаються дійсними, і зобов’язання щодо цього ми комунікуємо з нашими партнерами: з окремими членами Північноатлантичного альянсу, а також з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом", - додав він.

Водночас він запевнив, що якщо буде якась загроза, стаття 5 Північноатлантичного договору, тобто формула "один за всіх, усі за одного", буде задіяна.

"Тому ми в абсолютній безпеці, коли йдеться про всі питання, пов’язані із загрозами Республіці Польща", - сказав заступник голови міноборони.

4 серпня стало відомо, що уряд Республіки Польща планує у цьому році встановити на кордоні з Калінінградською областю електричний паркан.

Станом на 14 серпня відомо, що Республіка Польща працює над концепцією, яка дасть змогу відмовляти росіянам у видачі віз.