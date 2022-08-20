"НАТО дасть відповідь": Польща про загрозу "кинджалів" з Калінінграда
Заступник міністра національної оборони Польщі заявив, що дії НАТО будуть рівноцінні діям РФ в Калінінградській області та у разі наявності загрози для Польщі можна буде застосувати статтю 5 Північноатлантичного договору
Про це повідомив заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич агентству PAP.
"Як держава східного флангу НАТО, ми це цілком усвідомлюємо, тому наші дії – за консультаціями з нашими союзниками та штаб-квартирою НАТО - є і надалі будуть адекватними загрозам і діям Російської Федерації", - сказав Скуркевич.
Окрім цього, він наголосив, що співпраця в рамках НАТО є гарантією безпеки Польщі.
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"Ці гарантії були і залишаються дійсними, і зобов’язання щодо цього ми комунікуємо з нашими партнерами: з окремими членами Північноатлантичного альянсу, а також з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом", - додав він.
Водночас він запевнив, що якщо буде якась загроза, стаття 5 Північноатлантичного договору, тобто формула "один за всіх, усі за одного", буде задіяна.
"Тому ми в абсолютній безпеці, коли йдеться про всі питання, пов’язані із загрозами Республіці Польща", - сказав заступник голови міноборони.
- 4 серпня стало відомо, що уряд Республіки Польща планує у цьому році встановити на кордоні з Калінінградською областю електричний паркан.
- Станом на 14 серпня відомо, що Республіка Польща працює над концепцією, яка дасть змогу відмовляти росіянам у видачі віз.
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