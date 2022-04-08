Італійський футбольний клуб "Лечче" відкриє два центри збору допомоги українцям
Футбольний клуб "Лечче" відкриє два центри збору допомоги українцям перед матчем чемпіонату Італії проти СПАЛу
Про це повідомляє офіційний сайт "Лечче".
Благодійна акція від "Лечче" пройде у співпраці з Червоним Хрестом Італії. Сторони організують 2 пункти збору гуманітарної допомоги. Клуб збирає медикаменти та харчові продукти для постраждалих українців через військову агресію РФ.
Гуманітарні центри будуть відкриті з 10:30 до 13:15 перед матчем Серії Б "Лечче" - СПАЛ. Зустріч команд відбудеться 9 квітня, початок матчу – о 13.00.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе