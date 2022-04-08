Італійський футбольний клуб "Лечче" відкриє два центри збору допомоги українцям

Про це повідомляє офіційний сайт "Лечче".



Благодійна акція від "Лечче" пройде у співпраці з Червоним Хрестом Італії. Сторони організують 2 пункти збору гуманітарної допомоги. Клуб збирає медикаменти та харчові продукти для постраждалих українців через військову агресію РФ.



Гуманітарні центри будуть відкриті з 10:30 до 13:15 перед матчем Серії Б "Лечче" - СПАЛ. Зустріч команд відбудеться 9 квітня, початок матчу – о 13.00.

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