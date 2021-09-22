Італійський клуб втратив українця Коваленка перед матчем з "Ювентусом"
Український хавбек "Спеції" Віктор Коваленко не зіграє проти "Ювентуса" в чемпіонаті Італії
Про це повідомляє офіційний сайт "Спеції".
Віктор Коваленко не потрапив в заявку на матч 5-го туру Серії А проти "Ювентуса". В українця є м'язові проблеми. Минулий матч хавбек провів в запасі.
Контракт 25-річного українця належить "Аталанті". Цей сезон Коваленко проводить на правах оренди в "Спеції". Коваленко вже зіграв 2 матчі за "Спецію".
- На початку серпня у 1/32 фіналу Кубка Італії з футболу "Спеція" перемогла "Порденоне".
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