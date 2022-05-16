Італійський клуб, який тренував Шевченко, вилетів із Серії A
"Дженоа", яку в нинішньому сезоні тренував українець Андрій Шевченко, вилетіла до другого дивізіону чемпіонату Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дженоа" втратила шанси залишитися у Серії A після поразки у 37-му турі чемпіонату Італії від "Наполі" з рахунком 0:3.
Генуезці з 28 очками займають 19-те місце та випереджають лише "Венецію", в якої 26 пунктів.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шістьох поразок, тричі зіграла внічию та опустилася на 19-ту позицію в турнірній таблиці. На посаді головного тренера українця замінив німець Александер Блессін.
"Дженоа" безперервно виступала у вищому дивізіоні італійського футболу з сезону 2007/2008.
- 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- 4 травня повідомлялось, що Андрій Шевченко може стати президентом італійської "Пескари".
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