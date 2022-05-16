Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дженоа" втратила шанси залишитися у Серії A після поразки у 37-му турі чемпіонату Італії від "Наполі" з рахунком 0:3.

Генуезці з 28 очками займають 19-те місце та випереджають лише "Венецію", в якої 26 пунктів.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шістьох поразок, тричі зіграла внічию та опустилася на 19-ту позицію в турнірній таблиці. На посаді головного тренера українця замінив німець Александер Блессін.

"Дженоа" безперервно виступала у вищому дивізіоні італійського футболу з сезону 2007/2008.

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