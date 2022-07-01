Італійський топ-клуб "Лаціо" оголосив про трансфер футболіста "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний Twitter "Лаціо".

Український клуб також підтвердив трансфер Маркоса Антоніо в "Лаціо". Раніше повідомлялось, що "Шахтар" отримає за бразильця 10+2 млн євро.

За інформацією Transfermarkt, "Лаціо" заплатив "Шахтарю" 7,5 млн євро.

21-річний Антоніо в нинішньому сезоні провів 28 матчів за "Шахтар". На його рахунку 3 голи та 1 результативна передача. Transfermarkt оцінює хавбека у 8 млн євро.

У 2019 році "гірники" заплатили за Маркоса Антоніо 3 млн євро.

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