Італійську картину, викрадену нацистською Німеччиною в 1940 році, знайшли в Японії
Цінну картину, яку викрала нацистська Німеччина у польського аристократа в 1940 році, знайшли в Японії й повернули до Польщі
Про це повідомляє видання Kyodo News із посиланням на посольство Польщі в Японії й компанію, що базується в Токіо, яка займається аукціонним продажем творів мистецтва.
Видання зазначає, що невідомо, як картина "Мадонна з немовлям" італійського художника епохи бароко Алессандро Турчі опинилася у володінні її колишнього японського власника, наприкінці травня вона була передана польському посольству в Токіо безкоштовно для Польщі.
За словами посольства, це перший випадок, коли твір мистецтва, вивезений з Польщі під час нацистської окупації, був знайдений на Далекому Сході.
Додається, що за даними Міністерства культури і національної спадщини Польщі, картина вважалася зниклою з 1990-х років після того, як була виставлена на аукціон у Нью-Йорку.
Токійський аукціон Mainichi Auction Inc. повідомив, що отримав запит від колишнього власника картини про продаж її на аукціоні восени 2021 року, і розмістив її фотографію на своєму сайті, оцінивши твір мистецтва приблизно в 3 мільйони єн (21 000 доларів США).
Польське міністерство зв'язалося з компанією напередодні аукціону, який був запланований на кінець січня 2022 року.
Польська влада спочатку заявила, що деякі деталі картини не збігаються з тими, що зображені на старій фотографії викраденого твору мистецтва, зробленій, як вважають у компанії, у 1939 або 1940 році.
Проте, пізніше польська команда експертів відвідала Японію, щоб підтвердити, що картина є автентичною і що вона була розграбована під час нацистської окупації. Ультрафіолетове сканування показало, що частина оригіналу була зафарбована.
"Польські громадяни, які найвище цінують "Мадонну з немовлям", знову стали її власниками, - сказав Йошіакі Онояма, представник аукціону Mainichi Auction, який вів переговори з колишнім японським власником щодо повернення картини.
"У нас не було жодних фінансових стимулів, але я вважаю, що ми виконали свою роботу", - додав він.
- У п'ятницю, 30 червня, найстарша щоденна газета Європи Wiener Zeitung ("Віденська газета"), яка виходила друком 320 років, видала останній паперовий примірник перед остаточним переходом в онлайн-формат.
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