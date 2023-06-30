Виходила друком 320 років: найстарша щоденна газета Європи видала останній паперовий номер
У п'ятницю, 30 червня, найстарша щоденна газета Європи Wiener Zeitung ("Віденська газета"), яка виходила друком 320 років, видала останній паперовий примірник перед остаточним переходом в онлайн-формат
Про це повідомляє Spiegel.
Австрійський щоденний вісник Wiener Zeitung майже безперервно виходив друком з 8 серпня 1703 року (спершу під назвою Wienerisches Diarium). На першій шпальті останнього номеру підбиті підсумки існування видання. Зазначається, що газета виходила друком 320 років - 3 839 місяців або ж 116 840 днів.
З моменту першого випуску видання припиняло свою роботу лише під час нацистської окупації. Проте з 1 липня 2023 року газета більше не видаватиме друкованих щоденних номерів - видання повністю перейде в онлайн-формат, а паперова версія виходитиме "час від часу". У редакції працюватимуть близько 20 людей.
Причиною відмови від друкованої версії стали євродиректива та рішення правлячої коаліції. Влада Австрії вирішила публікувати офіційні документи онлайн, тож друкована версія втратила основне джерело доходу.
- Раніше найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent уперше за час існування надрукувала головну редакційну статтю українською мовою - до цього вона виходила лише ірландською або англійською.
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