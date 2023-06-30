Про це повідомляє Spiegel.

Австрійський щоденний вісник Wiener Zeitung майже безперервно виходив друком з 8 серпня 1703 року (спершу під назвою Wienerisches Diarium). На першій шпальті останнього номеру підбиті підсумки існування видання. Зазначається, що газета виходила друком 320 років - 3 839 місяців або ж 116 840 днів.

З моменту першого випуску видання припиняло свою роботу лише під час нацистської окупації. Проте з 1 липня 2023 року газета більше не видаватиме друкованих щоденних номерів - видання повністю перейде в онлайн-формат, а паперова версія виходитиме "час від часу". У редакції працюватимуть близько 20 людей.

Причиною відмови від друкованої версії стали євродиректива та рішення правлячої коаліції. Влада Австрії вирішила публікувати офіційні документи онлайн, тож друкована версія втратила основне джерело доходу.