Найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну статтю українською - вперше в історії не ірландською чи англійською

Про це йдеться в телеґрам-каналі Верховної Ради.



"Вперше за час свого існування найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну редакційну статтю іншою мовою, ніж ірландська чи англійська", - зазначили в повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb