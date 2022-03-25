Найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну статтю українською - вперше в історії не ірландською чи англійською
Ірландська газета Irish Independent уперше надрукувала головну редакційну статтю українською мовою
Про це йдеться в телеґрам-каналі Верховної Ради.
"Вперше за час свого існування найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну редакційну статтю іншою мовою, ніж ірландська чи англійська", - зазначили в повідомленні.
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