Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Міський голова Мелітополя стверджує, що мелітопольці плекають надію,що після деокупації Херсона їхнє місто буде наступним, де знову піднімуть український прапор.

Федоров також інформує, що серед "колаборантів та окупантів наростає паніка".

"Вони навперебій кричать, що "евакуації не буде" і "Росія тут назавжди". Але всі ці балачки ми чули і на Харківщині, і в Херсоні. Тож в російську пропаганду вже ніхто не вірить", - говорить мер Мелітополя.

Також він, що окупанти продовжують блокувати місцевим мешканцям доступ до інформації: радіо, ТБ, інтернету та соцмереж.

"Тож ще раз закликаю всіх людей, у кого є близькі або знайомі на окупованих територіях, зв’язуватись з ними і повідомляти правдиву інформацію. ЗСУ вже зовсім поруч", - резюмує Іван Федоров.

Джерела The New York Times серед військових свідчать, що ЗСУ не зупиниться на звільненні Херсона. Вони повідомляють про появу ознак підготовки України до нового наступу, зокрема він може бути здійснений в напрямку окупованого Мелітополя.

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