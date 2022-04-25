"Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича": Арахамія просить ЄС та США запровадити санкції проти експрем'єра Грузії за зв'язки з РФ

Про це повідомила пресслужба партії "СН".

"Українці та грузини завжди були й будуть братніми народами. Грузини б’ються за Україну на війні, відомі люди Грузії ще до 24 лютого записали відеозвернення на нашу підтримку. Вони вболівають за Україну і нашу перемогу у війні. Але не грузинська влада. І причина дуже проста - головний грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі тісно пов’язаний із російською політичною верхівкою", - зауважив він.

За слова Арахамії, нещодавно опубліковані "плівки Іванішвілі" підтверджують ці зв’язки.

Він зазначив, що уся політика грузинської влади – це виконання вказівок із Кремля, що є причиною риторики влади Грузії "про невизнання воєнних злочинів Росії проти України та спробу допомогти РФ обійти санкції".

"Сьогодні Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича. Він і його люди ведуть політику щодо України, яку не підтримує грузинський народ. Вони хочуть розсварити грузинів та українців на десятиліття вперед. Щоб не допустити цього, я звернуся до керівництва Євросоюзу і США щодо розгляду питання про введення санкцій проти Іванішвілі та його активів на Заході. Ніхто не уникне відповідальності. Ні окупанти, ні ті, хто їм допомагає", – підсумував нардеп.

Іванішвілі - засновник партії "Грузинська мрія", яка є правлячою у Грузії з 2012 року. Він також очолював уряд в 2012-2013 році. 11 січня 2021 року Іванішвілі оголосив про вихід з політики та з партії. До приходу в грузинську політику він займався бізнесом у Росії та мав російське (а також французьке) громадянство.

6 березня 2021 в ефірі TV Pirveli, журналісти оприлюднили аудіозаписи із голосами, які нібито належать прем’єрові Іраклію Гарібашвілі та голові Спеціальної служби державної охорони Анзору Чубінідзе, а також Бері Іванішвілі. Останній – син Іванішвілі

На оприлюднених записах голос, схожий на Іванішвілі-молодшого, обговорює зі співрозмовниками, ймовірно, Гарібашвілі та Чубінідзе, покарання для користувачів соцмереж, які залишили негативні або нецензурні коментарі під постами сина олігарха.

На іншому записі "Іванішвілі" та "Гарібашвілі" обговорюють покарання якогось підлітка за негативні коментарі – його змусили вибачатися та принизили на очах знайомих та сусідів, через що він "ще не скоро зможе піти до школи".

Експрем'єра опозиційні ЗМІ досі називають фактичним керівником держави.