"Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича": Арахамія просить ЄС та США запровадити санкції проти експрем'єра Грузії за зв'язки з РФ
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія звернувся до керівництва Євросоюзу і США щодо розгляду можливості введення санкцій проти експрем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі
Про це повідомила пресслужба партії "СН".
"Українці та грузини завжди були й будуть братніми народами. Грузини б’ються за Україну на війні, відомі люди Грузії ще до 24 лютого записали відеозвернення на нашу підтримку. Вони вболівають за Україну і нашу перемогу у війні. Але не грузинська влада. І причина дуже проста - головний грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі тісно пов’язаний із російською політичною верхівкою", - зауважив він.
За слова Арахамії, нещодавно опубліковані "плівки Іванішвілі" підтверджують ці зв’язки.
Він зазначив, що уся політика грузинської влади – це виконання вказівок із Кремля, що є причиною риторики влади Грузії "про невизнання воєнних злочинів Росії проти України та спробу допомогти РФ обійти санкції".
"Сьогодні Іванішвілі перетворився на грузинського Януковича. Він і його люди ведуть політику щодо України, яку не підтримує грузинський народ. Вони хочуть розсварити грузинів та українців на десятиліття вперед. Щоб не допустити цього, я звернуся до керівництва Євросоюзу і США щодо розгляду питання про введення санкцій проти Іванішвілі та його активів на Заході. Ніхто не уникне відповідальності. Ні окупанти, ні ті, хто їм допомагає", – підсумував нардеп.
- Іванішвілі - засновник партії "Грузинська мрія", яка є правлячою у Грузії з 2012 року. Він також очолював уряд в 2012-2013 році. 11 січня 2021 року Іванішвілі оголосив про вихід з політики та з партії. До приходу в грузинську політику він займався бізнесом у Росії та мав російське (а також французьке) громадянство.
- 6 березня 2021 в ефірі TV Pirveli, журналісти оприлюднили аудіозаписи із голосами, які нібито належать прем’єрові Іраклію Гарібашвілі та голові Спеціальної служби державної охорони Анзору Чубінідзе, а також Бері Іванішвілі. Останній – син Іванішвілі
- На оприлюднених записах голос, схожий на Іванішвілі-молодшого, обговорює зі співрозмовниками, ймовірно, Гарібашвілі та Чубінідзе, покарання для користувачів соцмереж, які залишили негативні або нецензурні коментарі під постами сина олігарха.
- На іншому записі "Іванішвілі" та "Гарібашвілі" обговорюють покарання якогось підлітка за негативні коментарі – його змусили вибачатися та принизили на очах знайомих та сусідів, через що він "ще не скоро зможе піти до школи".
- Експрем'єра опозиційні ЗМІ досі називають фактичним керівником держави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.96
Купівля 30.96Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.26Продаж 34.62
- Актуальне
- Важливе