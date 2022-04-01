Іванків без орків: депутат Іванківської районної ради опублікував фото звільненої громади
Селище міського типу Іванків, що на півночі Київської області, перейшло під контроль ЗСУ
Про це повідомив депутат Іванківської районної ради Олег Береговий.
"Іванків без орків", - підписав він фотографію на якій видно радісну громаду селища напроти селищної ради.
- Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повдіомив, що українські військові відновили контроль над 28 населеними пунктами
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