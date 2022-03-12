Із 14 гуманітарних коридорів 12 березня спрацювало 9, – Верещук

Про це повідомила у своєму зверненні віцепрем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук.

"За підсумками відкритих гуманітарних коридорів, а їх було загалом 14, сьогодні спрацювало 9", – сказала вона.

Як уточнила Верещук, у Сумах вдалося допомогли близько 8 тисячам людей.

На Полтавщині завдяки гуманітарному коридору виїхали близько 3 тисяч людей.

Натомість у Енергодарі Запорізької області коридор не спрацював. Колона гуманітарного вантажу зупинилася на блокпості у Василівці, й російські окупанти не пропустили її далі, попри попередні домовленості. Відтак колона залишилася ночувати й має виїхати до місця призначення зранку.

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На Київщині гуманітарні маршрути запрацювали тільки частково. Так, не вдалося вивезти людей з Ворзеля й Ірпеня. Також не спрацював гуманітарний коридор Козаровичі – Київ. Із Бородянки не змогли евакуювати людей, оскільки там тривали обстріли.

Проте з Бучі змогла виїхати майже тисяча людей, з Гостомеля вивезли 600 громадян, а з Немішаєва – 1264 осіб.

Нагадаємо, 12 березня, евакуацію з Охтирки Сумської області не було розпочато через російські обстріли.

12 березня 2022 року, українська сторона відкрила понад десять гуманітарних коридорів в гарячі точки.

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