В Охтирці через обстріл евакуація не проводиться, у Тростянці змінили час і місце відправки людей, - очільник Сумщини Живицький
У суботу, 12 березня, евакуацію з Охтирки Сумської області не було розпочато через російські обстріли
Про це повідомив у Telegram голова військово-цивільної адміністрації Сумщини Дмитро Живицький.
"Охтирка.Там сьогодні евакуація не проводиться! Зелені коридори не було підтверджено. В Охтирці триває артобстріл", - написав Живицький.
Крім того, через російські обстріли було змінено час і місце відправки людей у Тростянці. Попередньо планувалося, що людей забиратимуть о 14:00 біля стадіону ім. Куца, вул. Кеніга. Згодом, очільник ОДА повідомив, що людей евакуюватимуть о 15:00 автобусами від школи №3.
Станом на 12 годину на Сумщині запрацювали евакуаційні коридори з 6 міст.
Виїхало 536 авто — 2217 громадян, 18 автобусів — 480 громадян, з них:
З міста Суми — 389 авто 1556 громадян, 5 автобусів 168 громадян;
Міста Тростянець — 4 авто 27 громадян
Міста Лебедин — 26 авто 80 громадян, 4 автобуси 52 громадянина
Міста Конотоп — 115 авто 550 громадян, 7 автобуси 210 громадян
Селища міського типу Велика.Писарівка — 2 авто 4 громадянина, 2 автобуси 50 громадян.
- Нагадаємо, 12 березня 2022 року, Україна відкрила гуманітарні коридори для евакуації людей із гарячих точок Донеччини, Сумщини, Запоріжжя та Київщини.
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