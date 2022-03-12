В Охтирці через обстріл евакуація не проводиться, у Тростянці змінили час і місце відправки людей, - очільник Сумщини Живицький

Про це повідомив у Telegram голова військово-цивільної адміністрації Сумщини Дмитро Живицький.



"Охтирка.Там сьогодні евакуація не проводиться! Зелені коридори не було підтверджено. В Охтирці триває артобстріл", - написав Живицький.

Нагадаємо, 12 березня 2022 року, Україна відкрила гуманітарні коридори для евакуації людей із гарячих точок Донеччини, Сумщини, Запоріжжя та Київщини.

Крім того, через російські обстріли було змінено час і місце відправки людей у Тростянці. Попередньо планувалося, що людей забиратимуть о 14:00 біля стадіону ім. Куца, вул. Кеніга. Згодом, очільник ОДА повідомив, що людей евакуюватимуть о 15:00 автобусами від школи №3.Станом на 12 годину на Сумщині запрацювали евакуаційні коридори з 6 міст.Виїхало 536 авто — 2217 громадян, 18 автобусів — 480 громадян, з них:З міста Суми — 389 авто 1556 громадян, 5 автобусів 168 громадян;Міста Тростянець — 4 авто 27 громадянМіста Лебедин — 26 авто 80 громадян, 4 автобуси 52 громадянинаМіста Конотоп — 115 авто 550 громадян, 7 автобуси 210 громадянСелища міського типу Велика.Писарівка — 2 авто 4 громадянина, 2 автобуси 50 громадян.