Україна сьогодні відкриє понад 10 гуманітарних коридорів, – Верещук
Сьогодні, 12 березня 2022 року, українська сторона відкриє понад десять гуманітарних коридорів в гарячі точки, якими евакуйовуватимуть людей та доставлятимуть допомогу
Про це повідомляє у своєму зверненні віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук.
В Україні сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:
- Запоріжжя-Маріуполь
- Пологи-Запоріжжя
- Гостомель-Київ
- Казаровичі-Київ
- Микуличі-Київ
- Андріївка-Житомир
- Макаров - Житомир
- Бородянка-Житомир
- Тростянець-Полтава
- Суми-Полтава
- Лебедин-Полтава
- Конотоп-Полтава
- Велика Писарівка-Полтава
- Краснопілля-Полтава
- Запоріжжя-Маріуполь
"З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Вчергове виходить колона з гуманітарним грузом і автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху", – додала Верещук.
Пологи–Запоріжжя: Пологи – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
Гостомель–Київ: Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ.
Козаровичи–Київ: Козаровичи – Лютеж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ.
Микуличі–Київ: Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білогородка – Київ.
Андріївка–Житомир: Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир.
Макарів–Житомир: Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир.
Бородянка–Житомир: Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.
Тростянець–Полтава: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
Суми–Полтава: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
Лебедин–Полтава: Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
Конотоп–Полтава: Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
Велика Писарівка–Полтава: Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава.
Краснопілля–Полтава: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
- Нагадаємо, раніше Верещук повідомляла, що російські військові порушують домовленості в гумкоридорах.
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