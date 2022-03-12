Україна сьогодні відкриє понад 10 гуманітарних коридорів, – Верещук

Про це повідомляє у своєму зверненні віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук.



В Україні сьогодні відкриваються наступні гуманітарні коридори:

Запоріжжя-Маріуполь

Пологи-Запоріжжя

Гостомель-Київ

Казаровичі-Київ

Микуличі-Київ

Андріївка-Житомир

Макаров - Житомир

Бородянка-Житомир

Тростянець-Полтава

Суми-Полтава

Лебедин-Полтава

Конотоп-Полтава

Велика Писарівка-Полтава

Краснопілля-Полтава

Запоріжжя-Маріуполь

Нагадаємо, раніше Верещук повідомляла, що російські військові порушують домовленості в гумкоридорах.

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Запоріжжя – Василівка – Мелітополь – Бердянськ – Мангуш – Маріуполь."З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Вчергове виходить колона з гуманітарним грузом і автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху", – додала Верещук.Пологи – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ.Козаровичи – Лютеж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ.Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білогородка – Київ.Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир.Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир.Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава.Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.